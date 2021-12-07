《台股攻略－黃振宇》台股升過百點，逼近１７８００點關口

《台股攻略》市場對新型變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ憂慮降溫，美股三大指數全面上升，台股

加權指數今日（７日）早段先升後跌，午後重拾升勢，電子權值股台積電、航運板塊及鋼鐵板塊

上揚，指數以１７７９７點高收，升１０９點，成交金額擴大至３７４２億元（新台幣．下同）

，三大法人合計淨買入１８﹒３６億元。

電子權值股的台積電收６０７元，升１﹒２％；大立光收２０６５元，升１﹒７％；友達收

２１﹒９元，升３﹒８％；聯電、華邦電、日月光投控、聯發科及國巨則跌超過１％，矽力─

ＫＹ跌近５％。航運股造好，萬海收１９１元，升逾８％；長榮收１４４元，升２﹒１％；陽明

收１２６﹒５元，升０﹒８％。物流貨攬業的中菲行及台驊投控均升超過２％，捷迅微升

０﹒８％。散裝航運的裕民、四維航、正德、新興及志信升超過２％，宅配通則跌１﹒４％。鋼

鐵板塊的中鋼收３４﹒３５元，升１﹒３％；中鴻升５﹒１％，大成鋼、海光、新光鋼、東和鋼

鐵、燁興、春源、燁輝、彰源、新鋼及允強均升超過２％。紡織大廠聚陽的１１月總收入達

２５７﹒５億元，按年增２８﹒１％，股價收２４７﹒５元，升２﹒９％，消息帶動紡織股份走

揚，儒鴻收６１５元，升３﹒７％；怡華漲停，利勤升超過８％。

考量疫情憂慮逐步淡化，今日大市價量齊升，建議投資者可分散投資創新產業的科技權值股

、元宇宙、電動車概念股，以及傳統產業的航運股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營

銷及業務發展主管 黃振宇》



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