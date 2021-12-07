《窩輪豪情－梁業豪》證券名稱有特定英文字母，你認識多少？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、能源

業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港交所

（００３８８）、招商局港口（００１４４）與九龍倉置業（０１９９７），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選京東集團（０９６１８）、百濟神州（０６１６０）與中通快遞（０２０５７）。

有讀者朋友問：「部分證券名稱附有特別的英文字母是甚麼意思？如阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）。」現時這類英文字母共有７種，用作顯示證券的特別性質。Ｆ：外國公司，

Ｂ：生物科技公司，Ｗ：不同投票權架構的公司，Ｓ：第二上市公司，ＳＢ：第二上市及生物科

技公司，ＳＳ：合訂證券， ＳＷ：第二上市及不同投票權架構的公司。當中合訂證券屬於一種

金融工具，一般乃指將發行人的不同證券在法律上或契約上捆綁在一起，於不能單獨轉讓或交易

的基礎上所作出的上市安排。港燈－ＳＳ（０２６３８）與香港電訊－ＳＳ（０６８２３）便是

這類證券的例子。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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