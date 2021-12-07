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即市新聞

07/12/2021 12:20

《窩輪豪情－梁業豪》證券名稱有特定英文字母，你認識多少？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、能源
業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港交所
（００３８８）、招商局港口（００１４４）與九龍倉置業（０１９９７），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選京東集團（０９６１８）、百濟神州（０６１６０）與中通快遞（０２０５７）。
　　有讀者朋友問：「部分證券名稱附有特別的英文字母是甚麼意思？如阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）。」現時這類英文字母共有７種，用作顯示證券的特別性質。Ｆ：外國公司，
Ｂ：生物科技公司，Ｗ：不同投票權架構的公司，Ｓ：第二上市公司，ＳＢ：第二上市及生物科
技公司，ＳＳ：合訂證券，　ＳＷ：第二上市及不同投票權架構的公司。當中合訂證券屬於一種
金融工具，一般乃指將發行人的不同證券在法律上或契約上捆綁在一起，於不能單獨轉讓或交易
的基礎上所作出的上市安排。港燈－ＳＳ（０２６３８）與香港電訊－ＳＳ（０６８２３）便是
這類證券的例子。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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