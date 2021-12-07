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即市新聞

07/12/2021 09:01

【虛幣世界】比特幣重返五萬美元，柴犬幣漲逾８％

　　《經濟通通訊社記者李皆穎７日報道》比特幣經歷暴跌兩成後迎來升幅，其中一度接近五萬
一美元關口，惟ＱＣＰ　Ｃａｐｉｔａｌ的數據顯示，火幣、ＯＫＥｘ　和　Ｂｙｂｉｔ　等中
國交易商的比特幣融資利率，比起Ｄｅｒｉｂｉｔ等平台，從負值慢速恢復，這意味著中國持續
出售加密貨幣，其中中國企業滴滴出行從美國退市，將影響到整體科技行業在美發展，影響投資
者信心。
　　其他山寨幣開始反彈，柴犬幣２４小時內漲逾８％，市場關注其背後團隊何時推出相關區塊
鏈及遊戲，預計１２月將有機會透露相關消息，惟近期幣價持續低走，市場投資情緒低落。
　　虛擬貨幣價格普遍反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報５０６６４﹒５８元（美元．下同
），升０﹒４４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４３５３﹒２１元，升０﹒１３％；艾
達幣報１﹒４５元，升２﹒２５％；瑞波幣報０﹒８３元，升０﹒６４％。

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