《談國論企－黎偉成》中企可齊步退紐約市轉港股

《談國論企》中國政府既然認清楚美國意決於政治、經濟、科技、行業及企業甚至主權等各

方面，赤裸裸地全方位的圍堵、攬炒以至封殺，就好應該研究、部署長期的反擊反制政策與策略

；尤其是美國證券交易委員會ＳＥＣ有意針對中企等外國企業得披露「是否由政府實體擁有或控

制

」等信息的新規，顯然有逐步殺絕之意，惡狼狠心盡露。建議在美上市的中企不要各自為戰，要

退紐約市就齊退，並且聯合向全世界作出有力控訴，並考慮到可信的如香港等股市掛牌，重重反

擊美帝。



＊中企在美上市所受打壓肯定接踵而來＊



我早已狠批特朗普、拜登對華的賊性惡思劣行，日甚一日，故對由拜登治下的美國證交會執

行特朗普「年代」美國國會所立之「法」定「規」，乃劍指以中企為主的「外企」，惡意當然是

要以「法」強搶中企的企業機密，做法與強硬「指令」美國國內、外的芯企對美帝披露機密資料

之劣，如同一轍。既然美帝「絀絀」地要攬炒，中國亦可以考慮採取「以其人之道、反其人之身

」之策應對，策略與做法有：

最是重要者為（一）在紐約上市的中企，肯定全部是美國佬要打、要壓、要偷、要搶等「重

點對象」，估計很有可能是先採取「逐個擊破」之策，惡策不成功，便加大「注碼」對三數企，

最終當然是全面「譴責」所有中企的「不負責任」，亦藉此「指控」中國政府不守以美國為主的

「國際規則」，然後拉攏所有對華「不同價值觀」之「盟友」重重圍堵，由是中國政府千萬不要

稍一忽視美帝惡思和最終要採取的劣行。

要狠狠反擊美帝在證券市場的全面攬炒，建議（二）在紐約掛牌的中企宜齊心地對美國

ＳＥＣ劣行，作出全面的積極正面的反應，即：全部中企同時表態會同時啟動退出紐約市的程序

，不是要遂美國佬最終要全面打壓「願」，重要的是，此舉可以在全世界作出嚴重的被壓制的控

訴，所造成震撼性絕對強烈。

由是在美掛牌的中企可以考慮在短期內啟動退紐約市程的同時，舉行聯合記者招待會以申訴

歷來所受。此非惡意，而是要公平、公正、公開而為之，不是美帝憑空捏造。

至於（三）退紐約市，當然要選擇新的掛牌之市，香港證券市場肯定重點，重要的是可信，

而更重要的是香港早已評為「紐、倫、港」的公認國際金融中心，所擁有的各種各樣法制、金融

等基本建設和實行，是優質的，是為在紐約上市一眾中企在退紐後要選擇的重點掛牌市場。



＊香港可趁機納中企吸環球資金強化金融地位＊



建議（四）香港強化鼓勵和支持中企由紐（約）轉港掛牌，可以考慮採取多種「防震」措施

，做法主要為（Ｉ）要嚴正地堅持國際金融中心的應有尊嚴，專業地按照現有的國際證券規則，

對包括中企在內的所有在港市的公司企業，作出公平、公正、公開的專業監理，不需要考慮依從

由美國國會要美國證交所作出的政治性「修例」的要求。此舉不僅使擬紐轉港的中企可以釋懷，

甚至連美國以外的各國或地區在紐約上市的公司，亦會對香港證券市場感到興趣。我建議香港可

以在國際上強化任何企業在港上市會受到國際認可的規則待遇，不會受到如紐約市的「政治」打

壓，拉攏更多國際企業在香港上市，和通過此一渠道發展中國業務和聯繫。

更重要的是，我建議（ＩＩ）由紐轉港的中企，可以考慮採取優惠、優先的做法，吸引在美

國投資的資金，隨企到港：（ｉ）向在美的投資者或持股者，發出可換股證券，即以Ｎ（紐約）

股換將會在香港掛牌的股份，當然是（ｉｉ）要以發出換股當日為準，作出換股的折讓，而換股

比率愈大者，折讓率也就愈大，作為吸引美資的手段。

相信美資以至各國資金的基金，絕大部分都會認同中國經濟穩中有進的發展，和會追逐上市

中企，作為其良好投資回報的其中重要組成部分。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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