《異動股》科技股普遍高開，阿里巴巴高開８％，美團彈３％

《經濟通通訊社７日專訊》阿里（０９９８８）現價升８﹒２５％，報１２２元，該股成交

約５６２萬股，涉資６﹒８５億元。

隔晚中概股普遍反彈，帶動本日科技股開市走高。騰訊（００７００）升２﹒２３％，報

４５７﹒８元；美團（０３６９０）升３﹒１８％，報２３９﹒８元；小米（０１８１０）升

１﹒１５％，報１９﹒３４元。

現時，恒生指數報２３７０４，升３５５點或升１﹒５２％，主板成交６２﹒２７億元。國

企指數報８４０９，升１３４點或升１﹒６２％。恒生科技指數報５８４６，升１１８點或升

２﹒０７％。

即月期指新報２３６５９，升３２７點，低水４６點。即月國指期貨報８３９５，升１２２

點，低水１４點。即月科指期貨新報５８６１，升１６５點，高水１５點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １２２元 升８﹒２５％

騰訊（００７００） ４５７﹒８元 升２﹒２３％

美團（０３６９０） ２３９﹒８元 升３﹒１８％

小米（０１８１０） １９﹒３４元 升１﹒１５％

快手（０１０２４） ８１﹒５元 升２﹒７７％

京東集團（０９６１８） ３００元 跌１﹒９６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ４５０元 升４﹒６％

百度（０９８８８） １４５元 升７﹒５７％

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（ｋｓ）

