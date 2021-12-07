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即市新聞

07/12/2021 09:23

《異動股》科技股普遍高開，阿里巴巴高開８％，美團彈３％

　　《經濟通通訊社７日專訊》阿里（０９９８８）現價升８﹒２５％，報１２２元，該股成交
約５６２萬股，涉資６﹒８５億元。
　　隔晚中概股普遍反彈，帶動本日科技股開市走高。騰訊（００７００）升２﹒２３％，報
４５７﹒８元；美團（０３６９０）升３﹒１８％，報２３９﹒８元；小米（０１８１０）升
１﹒１５％，報１９﹒３４元。
　　現時，恒生指數報２３７０４，升３５５點或升１﹒５２％，主板成交６２﹒２７億元。國
企指數報８４０９，升１３４點或升１﹒６２％。恒生科技指數報５８４６，升１１８點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報２３６５９，升３２７點，低水４６點。即月國指期貨報８３９５，升１２２
點，低水１４點。即月科指期貨新報５８６１，升１６５點，高水１５點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　　１２２元　升８﹒２５％
　　騰訊（００７００）　　　４５７﹒８元　升２﹒２３％
　　美團（０３６９０）　　　２３９﹒８元　升３﹒１８％
　　小米（０１８１０）　　　１９﹒３４元　升１﹒１５％
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒５元　升２﹒７７％
　　京東集團（０９６１８）　　　３００元　跌１﹒９６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　４５０元　　升４﹒６％
　　百度（０９８８８）　　　　　１４５元　升７﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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