《異動股》人行降準釋萬二億，內銀股普漲，建行、工行升近１％

《經濟通通訊社７日專訊》人行宣布降準，內銀股普漲。建行（００９３９）現價升

０﹒５６％，報５﹒３６元，該股成交約８４７萬股，涉資４５３７萬元，盤中高見５﹒３６元

，最低見５﹒３６元；工行（０１３９８）升０﹒６８％，報４﹒４３元；農行（０１２８８）

升０﹒３７％，報２﹒６９元；惟郵儲行（０１６５８）跌０﹒８８％，報５﹒６３元。

人民銀行公布，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，人民銀行決定於

２０２１年１２月１５日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行５％存款準備

金率的金融機構）。

人行有關負責人表示，此次降準為全面降準，除已執行５％存款準備金率的部分縣域法人金

融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率０﹒５個百分點，同時考慮到參加普惠金融定

向降準考核的大多數金融機構都達到了支農支小（含個體工商戶）等考核標準，政策目標已實現

，有關金融機構統一執行最優惠檔存款準備金率，這樣此次降準共計釋放長期資金約１﹒２萬億

元人民幣。

值得留意的是，１２月１５日將有９５００億元的ＭＬＦ到期。

現時，恒生指數報２３７０４，升３５５點或升１﹒５２％，主板成交６２﹒２７億元。國

企指數報８４０９，升１３４點或升１﹒６２％。恒生科技指數報５８４６，升１１８點或升

２﹒０７％。

即月期指新報２３６５８，升３２６點，低水４７點。即月國指期貨報８３９４，升１２１

點，低水１５點。即月科指期貨新報５８５４，升１５８點，高水８點。

上證綜合指數報３６１１，升２１點或升０﹒６１％，成交４１﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１４８４５，升９２點或升０﹒６２％，成交２２﹒６０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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建行（００９３９） ５﹒３６元 升０﹒５６％

工行（０１３９８） ４﹒４３元 升０﹒６８％

農行（０１２８８） ２﹒６９元 升０﹒３７％

郵儲行（０１６５８） ５﹒６３元 跌０﹒８８％

招行（０３９６８） ６５﹒１元 升０﹒６２％

中行（０３９８８） ２﹒７７元 升０﹒３６％

平保（０２３１８） ５５﹒７５元 升０﹒０９％

國壽（０２６２８） １３﹒１６元 升０﹒６１％

太保（０２６０１） ２２﹒８元 升０﹒２２％

財險（０２３２８） ６﹒８２元 升０﹒５９％

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（ｅｒ）

