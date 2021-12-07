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07/12/2021 09:27

《異動股》人行降準釋萬二億，內銀股普漲，建行、工行升近１％

　　《經濟通通訊社７日專訊》人行宣布降準，內銀股普漲。建行（００９３９）現價升
０﹒５６％，報５﹒３６元，該股成交約８４７萬股，涉資４５３７萬元，盤中高見５﹒３６元
，最低見５﹒３６元；工行（０１３９８）升０﹒６８％，報４﹒４３元；農行（０１２８８）
升０﹒３７％，報２﹒６９元；惟郵儲行（０１６５８）跌０﹒８８％，報５﹒６３元。
　　人民銀行公布，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，人民銀行決定於
２０２１年１２月１５日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行５％存款準備
金率的金融機構）。
　　人行有關負責人表示，此次降準為全面降準，除已執行５％存款準備金率的部分縣域法人金
融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率０﹒５個百分點，同時考慮到參加普惠金融定
向降準考核的大多數金融機構都達到了支農支小（含個體工商戶）等考核標準，政策目標已實現
，有關金融機構統一執行最優惠檔存款準備金率，這樣此次降準共計釋放長期資金約１﹒２萬億
元人民幣。
　　值得留意的是，１２月１５日將有９５００億元的ＭＬＦ到期。
　　現時，恒生指數報２３７０４，升３５５點或升１﹒５２％，主板成交６２﹒２７億元。國
企指數報８４０９，升１３４點或升１﹒６２％。恒生科技指數報５８４６，升１１８點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報２３６５８，升３２６點，低水４７點。即月國指期貨報８３９４，升１２１
點，低水１５點。即月科指期貨新報５８５４，升１５８點，高水８點。
　　上證綜合指數報３６１１，升２１點或升０﹒６１％，成交４１﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８４５，升９２點或升０﹒６２％，成交２２﹒６０億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建行（００９３９）　　　５﹒３６元　升０﹒５６％
　　工行（０１３９８）　　　４﹒４３元　升０﹒６８％
　　農行（０１２８８）　　　２﹒６９元　升０﹒３７％
　　郵儲行（０１６５８）　　５﹒６３元　跌０﹒８８％
　　招行（０３９６８）　　　６５﹒１元　升０﹒６２％
　　中行（０３９８８）　　　２﹒７７元　升０﹒３６％
　　平保（０２３１８）　　５５﹒７５元　升０﹒０９％
　　國壽（０２６２８）　　１３﹒１６元　升０﹒６１％
　　太保（０２６０１）　　　２２﹒８元　升０﹒２２％
　　財險（０２３２８）　　　６﹒８２元　升０﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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