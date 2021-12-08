《外匯達仁－盧楚仁》日圓和歐元２０２２年繼續無運行

《外匯達仁》最新的變種新型冠狀病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ雖然傳播力極強，但南非對

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒感染者初步的診斷顯示，絕大多數患者只有輕微病徵，令金融市場放下

心頭大石致美股及油價強勁反彈。在美股強勁反彈下，帶動美國十年期債息亦同步大幅反彈，有

信心這一波由Ｏｍｉｃｒｏｎ衍生的恐慌已告一段落，因此有理由相信美股和美國十年期債息的

調整也告一段落。



在美股和美債息回升下，首當其衝最受影響的算是避險的日圓和瑞士法郎。日圓之前因為避

險而升至１１２﹒５０，昨日（７日）已回落至１１３﹒７８，相信日圓的弱勢並沒有改變而再

重回１１５﹒５０若果突破的話，將有機會邁向另一大阻力１１８﹒６０。今早（８日）日本公

布了第三季國內生產總值季度環比，數據為－０﹒９％，比起預測的－０﹒８％及前值０﹒５％

為差，正好反映日本經濟和美國及其他主要工業國相比差得遠。



所以幾乎肯定，日本央行在明年都不會有退市和加息壓力。相反，明年聯儲局很大機會會加

快退市步伐，然後展開加息周期。金融市場現在估計明年聯儲局會加息兩至三次，因此在兩相比

較之下，日圓弱勢明年仍然難改。



歐元方面也差不多，德國及部分歐洲國家已經出現滯脹的問題，令歐洲央行陷入兩難，所以

歐洲央行總裁拉加德及部分官員仍然表示，歐洲央行明年不會加息。不過就算歐洲央行明年強行

加息的話，估計歐元弱勢仍然會維持。因為歐洲央行的加息壓力遠低於聯儲局，況且出現滯脹的

國家就算加息，當地貨幣都會出現大幅貶值。



另外，現在俄羅斯和烏克蘭關係極度緊張，不排除俄羅斯短期內會入侵烏克蘭。若不幸發生

，相信對歐元會造成極度負面影響。現在歐元兌美元初步在１﹒１２００稍有支持，但我判斷失

守的機會很大，估計要到１﹒１０００才有支持，估計明年第一季更加有機會下試１﹒０６３６

，即２０２０年３月的低位。總的來說，在美元強勢下，日圓和歐元將繼續無運行。《獨立外匯

商品分析師 盧楚仁》



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