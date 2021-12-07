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即市新聞

07/12/2021 13:10

《異動股》阿里升幅擴大至一成，市場憧憬人事調動為公司帶來機遇

　　《經濟通通訊社７日專訊》阿里（０９９８８）現價升１０﹒０３％，報１２４元，該股成
交約３９７６萬股，涉資４８﹒５９億元，盤中高見１２４元，最低見１２０﹒７元；騰訊
（００７００）升２﹒３７％，報４５８﹒４元；美團（０３６９０）升２﹒９３％，報
２３９﹒２元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升４﹒５１％，報４４９﹒６元。
　　有內地媒體分析指，近期阿里進行人事調動會為公司帶來機遇，戴珊代表集團分管大淘寶（
包括淘寶、天貓、阿里媽媽）同時戴珊將繼續管理此前已負責的「Ｂ系」（Ｂ２Ｃ零售事業羣、
淘菜菜、淘特、１６８８），分析指這是阿里巴巴歷史上第一次把淘系和Ｂ系全面打通。而戴珊
亦是馬雲教師生涯的最後一批學生，相信對阿里的「馬雲思想」可以繼續傳承，對公司業績有正
面憧憬。
　　現時，恒生指數報２３７５１，升４０１點或升１﹒７２％，主板成交８２６﹒７９億元。
國企指數報８４３４，升１５９點或升１﹒９２％。恒生科技指數報５８６９，升１４２點或升
２﹒４８％。
　　即月期指新報２３７４３，升４１１點，低水８點。即月國指期貨報８４４３，升１７０點
，高水９點。即月科指期貨新報５８７４，升１７８點，高水４點。
　　上證綜合指數報３５８５，跌４點或跌０﹒１２％，成交３５９３﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６４６，跌１０６點或跌０﹒７２％，成交２２１８﹒７９億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　　１２４元　升１０﹒０３％
　　騰訊（００７００）　　　４５８﹒４元　　升２﹒３７％
　　美團（０３６９０）　　　２３９﹒２元　　升２﹒９３％
　　阿里（０９９８８）　　　　　１２４元　升１０﹒０３％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　４４９﹒６元　　升４﹒５１％
　　京東集團（０９６１８）　３０６﹒８元　　升０﹒２６％
　　百度（０９８８８）　　　　　１４５元　　升７﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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