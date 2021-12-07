《異動股》阿里升幅擴大至一成，市場憧憬人事調動為公司帶來機遇

《經濟通通訊社７日專訊》阿里（０９９８８）現價升１０﹒０３％，報１２４元，該股成

交約３９７６萬股，涉資４８﹒５９億元，盤中高見１２４元，最低見１２０﹒７元；騰訊

（００７００）升２﹒３７％，報４５８﹒４元；美團（０３６９０）升２﹒９３％，報

２３９﹒２元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升４﹒５１％，報４４９﹒６元。

有內地媒體分析指，近期阿里進行人事調動會為公司帶來機遇，戴珊代表集團分管大淘寶（

包括淘寶、天貓、阿里媽媽）同時戴珊將繼續管理此前已負責的「Ｂ系」（Ｂ２Ｃ零售事業羣、

淘菜菜、淘特、１６８８），分析指這是阿里巴巴歷史上第一次把淘系和Ｂ系全面打通。而戴珊

亦是馬雲教師生涯的最後一批學生，相信對阿里的「馬雲思想」可以繼續傳承，對公司業績有正

面憧憬。

現時，恒生指數報２３７５１，升４０１點或升１﹒７２％，主板成交８２６﹒７９億元。

國企指數報８４３４，升１５９點或升１﹒９２％。恒生科技指數報５８６９，升１４２點或升

２﹒４８％。

即月期指新報２３７４３，升４１１點，低水８點。即月國指期貨報８４４３，升１７０點

，高水９點。即月科指期貨新報５８７４，升１７８點，高水４點。

上證綜合指數報３５８５，跌４點或跌０﹒１２％，成交３５９３﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１４６４６，跌１０６點或跌０﹒７２％，成交２２１８﹒７９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １２４元 升１０﹒０３％

騰訊（００７００） ４５８﹒４元 升２﹒３７％

美團（０３６９０） ２３９﹒２元 升２﹒９３％

阿里（０９９８８） １２４元 升１０﹒０３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ４４９﹒６元 升４﹒５１％

京東集團（０９６１８） ３０６﹒８元 升０﹒２６％

百度（０９８８８） １４５元 升７﹒５７％

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