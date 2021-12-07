《異動股》阿里升幅擴大至一成，市場憧憬人事調動為公司帶來機遇

《經濟通通訊社７日專訊》阿里（０９９８８）現價升１０﹒０３％，報１２４元，該股成
交約３９７６萬股，涉資４８﹒５９億元，盤中高見１２４元，最低見１２０﹒７元；騰訊
（００７００）升２﹒３７％，報４５８﹒４元；美團（０３６９０）升２﹒９３％，報
２３９﹒２元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升４﹒５１％，報４４９﹒６元。
有內地媒體分析指，近期阿里進行人事調動會為公司帶來機遇，戴珊代表集團分管大淘寶（
包括淘寶、天貓、阿里媽媽）同時戴珊將繼續管理此前已負責的「Ｂ系」（Ｂ２Ｃ零售事業羣、
淘菜菜、淘特、１６８８），分析指這是阿里巴巴歷史上第一次把淘系和Ｂ系全面打通。而戴珊
亦是馬雲教師生涯的最後一批學生，相信對阿里的「馬雲思想」可以繼續傳承，對公司業績有正
面憧憬。
現時，恒生指數報２３７５１，升４０１點或升１﹒７２％，主板成交８２６﹒７９億元。
國企指數報８４３４，升１５９點或升１﹒９２％。恒生科技指數報５８６９，升１４２點或升
２﹒４８％。
即月期指新報２３７４３，升４１１點，低水８點。即月國指期貨報８４４３，升１７０點
，高水９點。即月科指期貨新報５８７４，升１７８點，高水４點。
上證綜合指數報３５８５，跌４點或跌０﹒１２％，成交３５９３﹒９２億元人民幣。
深證成份指數報１４６４６，跌１０６點或跌０﹒７２％，成交２２１８﹒７９億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
阿里（０９９８８） １２４元 升１０﹒０３％
騰訊（００７００） ４５８﹒４元 升２﹒３７％
美團（０３６９０） ２３９﹒２元 升２﹒９３％
阿里（０９９８８） １２４元 升１０﹒０３％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ４４９﹒６元 升４﹒５１％
京東集團（０９６１８） ３０６﹒８元 升０﹒２６％
百度（０９８８８） １４５元 升７﹒５７％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動