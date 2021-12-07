【政策風向】政治局稱穩字當頭，專家料明年經濟增速或進一步滑落

《經濟通通訊社７日專訊》６日召開的政治局會議中提到明年工作重點要穩字當頭、穩中求

進。專家表示，按慣例本月的政治局會議也是為可能會在下周召開的中央經濟工作會議定調，確

定明年的工作主基調。雖然「穩中求進」是官文的高頻詞，但此次政治局會議的表述是穩字當頭

、穩中求進，這與以往經濟工作會議只提「穩中求進」，顯然更強調穩字當頭，反過來看就意味

著「不穩」的壓力很大。

專家預計明年中國的經濟增速可能會進一步滑落，而目標的設定可能會略低於今年，目標區

間可能會在５－５﹒５％左右。赤字率料維持在３％左右。按慣例，中國經濟目標的設定都須經

過明年３月召開的人大和政協會議通過。



＊雖沒提「房住不炒」但不代表調控會鬆動＊



中原銀行首席經濟學家王軍表示，雖然強調經濟要高質量發展，但中國經濟還是需要一定的

增長速度，尤其要避免因為政策不當導致經濟的硬著陸。今年積極財政和穩健貨幣政策實際上都

有點偏緊。從目前中國經濟的態勢看，雖然完成今年的經濟目標不成問題，但下行的速度有點快

，尤其是疫情反復，消費不及預期，內外循環均有堵點，經濟有可能滑出合理區間，明年一二季

度可能繼續探底。因此需要財政和貨幣政策結構性的鬆動。王軍並表示，政治局會議對明年的工

作重點都有表述，從財政貨幣到微觀和社會政策，尤其是單獨提到科技政策要加快落地，繼續抓

好關鍵核心技術攻關，強化國家戰略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融

良性循環。也突現中國對科技的重視。

不過，在王軍看來，此次政治局會議雖沒有提「房住不炒」，但不代表房地產調控會鬆動，

政策的基調並沒有改變，房地產調控了這麼多年好不容易略見成效，此次也提到支持商品房市場

更好滿足購房者的合理住房需求，這也是服務於後續的人口政策（三胎）調整。



＊經濟減速速度較快，明年政策空間仍大＊



北京大學國家發展研究院副院長黃益平表示，中國經濟增長減速速度比較快，明年經濟的政

策空間還是非常大，明年能不能很好的利用這個政策空間，來支持穩住中國經濟增長非常重要。

黃益平表示，其中的一條跟疫情有關，中國過去兩年的經濟增長在很大程度上受到了出口的拉動

，但這個出口拉動在一定意義上來說是一個臨時性的，因為中國疫情控制住了，別人沒有控制住

。如果現在世界經濟都開始復甦了後，中國出口速度可能會明顯下降。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威認為，降準符合市場預期，但單獨降準不足以扭轉經

濟下行趨勢。政治局會議傳遞的信號更加重要，有關房地產的描述暗示政府可能放寬鬆房地產調

控。相較於以往高層經常提到的「房住不炒」，政治局的最新表述更加正面，而且這次會議也沒

有再提「房住不炒」。他認為，貨幣政策向寬鬆調整已經成為市場的一致預期，但投資者的關鍵

疑問是政府是否願意轉變房地產調控立場、轉變的程度、以及是否能真正扭轉房地產市場。

（ｅｗ）

