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即市新聞

07/12/2021 12:45

《午市前瞻》恒指兩萬三有強力支持，內銀股較看好招行

　　《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收市報２３６９０，升３４０點或１﹒４６％，主
板成交７９４﹒３６億元。恒生中國企業指數報８４０５，升１３１點或１﹒５９％。恒生科技
指數報５８５１，升１２３點或２﹒１６％。

＊葉尚志：降準有利內銀股，招行現價可買＊

　　隔晚美股上升，帶動港股高開。第一上海證券策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，去年
首季第一波疫情爆發，加劇市場對經濟憂慮，加上美國部分大型基金爆倉，投資氣氛轉差，港股
一度跌穿２３０００點，但跌勢維持不足兩周，顯示該位置有強力支持。他續指，現時情況無去
年首季的差，即使美股近期反覆波動，但相信對港股影響不大，而北水連續９天淨流入，在
２３０００點附近開始撈底。此外，他留意到港股自２月升至３１１８３高位後回落，１１月尾
更見過２３１７５點的年內新低，但回顧今年恒指三次見底都會平均反彈約２０００點，短線能
衝破２３８００點，上望目標可留意２５０００點。
　　人行宣布於１２月１５日全面降準，釋放長期資金１﹒２萬億元人民幣。與此同時，將有
９５００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）於降準當天到期。葉尚志表示，人行今次降準某程
度上令銀行不用還ＭＬＦ，放貸空間變大及靈活，有利內銀股。他較看好招行（０３９６８），
因為該行的業績及放款能力較好，營運上亦較有市場效益，建議投資者可於現價吸納，上望目標
７０元，若跌穿６０元水平就止蝕。（ｅｒ）

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