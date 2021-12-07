【內房困局】世茂龍光配股各籌逾１０億元，內房撲水何時了？

《經濟通通訊社７日專訊》近期不少內地房企想盡辦法籌錢還債，除出售資產外，亦有房企

配股集資。繼早前融創中國（０１９１８）折讓約一成配發新股及配售子公司融創服務

（０１５１６）股份籌約７４億元後，世茂集團（００８１３）及龍光集團（０３３８０）亦宣

布配股，分別抽水逾１０億元，兩股今日曾雙雙急挫。



＊世茂折讓約８﹒５％配股用於還債，抵押上海總部融資＊



世茂以先舊後新方式配售１﹒４５億股，佔擴大股本約３﹒８２％，每股８﹒１４元，比上

日收市價折讓約８﹒５４％，集資淨額約１１﹒７３億元，用於償還公司債務及用作集團一般企

業用途。配售完成後，世茂集團主席許榮茂持股由６６﹒３３％攤薄至６３﹒７９％。

其實世茂近日亦有抵押物業套現。據內地媒體《澎湃新聞》報道，世茂將位於上海市的總部

大樓質押，以進行融資。世茂回應稱事情屬實，固定資產抵押融資是市場常規操作，以往公司也

做過類似抵押。上海世茂大廈樓高２７層，總建築面積６﹒７萬方米，包括３﹒６萬方米辦公面

積及９６６２方米商業面積，據世茂年報該物業去年營運收入６５００萬元人民幣，按年增

５４﹒８％。



＊龍光折讓約９﹒９％配股，上月曾回購本金額１８０５萬美元票據＊



龍光集團亦公布先舊後新方式配售１﹒７２億股，佔擴大股本３﹒０２％，每股作價６﹒８

元，比上日收市價折讓約９﹒９％，集資淨額約１１﹒５９３億元，擬用於集團項目投資及作為

集團一般營運資金。配股完成後，龍光集團主席紀海鵬及其家族持股由７７﹒２％攤薄至

７４﹒８６％。

龍光撲水亦有因，上個月龍光曾公布，有關要約購買尚未贖回於２０２２年到期的

５﹒７５％優先票據，已於本月１２日完成。根據要約本金額為１８０５萬美元的已購回

２０２２年票據已註銷，目前本金總額為約６１７９萬美元的２０２２年票據仍未贖回。



＊社科院：部分房企債務問題突出，房產銷售土地出讓放緩＊



事實上，房企要急於售產配股撲水，與房產銷售欠佳關係甚大。中國社會科學院院長謝伏瞻

就指出，當前部分房地產企業債務問題較為突出，正處於應對和化解之中。需要引起重視的是近

期房地產銷售和投資、土地出讓出現了放緩跡象，部分城市出現了房價下跌和購房的觀望情緒。

他又指，房地產相關產業鏈條較長，在國民經濟中具有系統重要性，特別是對於依賴較高的

地區，房地產市場一旦過度放緩可能觸發更為複雜的風險傳導鏈條。他主張一方面繼續堅持房住

不炒、因城施策、一城一策的調整基調，另一方面要從各地的實際出發解決問題，除按照市場化

、法制化原則處置化解個別房企的風險事件，壓實企業主體責任，做好穩房價和穩預期的工作外

，也要輸堵結合，合理增加人口淨流入城市的保障性住房建設，穩定相關政策，調整信貸供給，

通過長效機制促進房地產市場平穩健康發展。



＊中指院指房價下行短期難扭轉 佳兆業多個房產項目欠薪停工＊



從近日數據亦可見內地房地產市場持續放緩，中指研究院上周三（１日）發布百城價格指數

，１１月百城新建住宅平均價格為每平方米１６１８３元（人民幣。下同），同比上漲

２﹒７２％，漲幅收窄；環比下跌０﹒０４％，為去年２月疫情最嚴重時以來的首次下跌；５３

個城市出現環比下跌，為疫情最嚴重時期以來首次突破５０個。另６８個城市二手房環比下跌，

數量是自２０２０年６月開始數據發布以來最高。中指院認為，市場下行預期短期內扭轉的可能

性不大，預計１２月市場整體仍將維持低位運行，房價仍面臨下行壓力。

近期深陷債務危機的佳兆業（０１６３８）就受累銷售急速放緩，集團剛公布１１月銷售額

約１０﹒０６億元人民幣，按年跌約９１﹒９７％。另據《央視財經》引用業內人士消息，佳兆

業旗下多個房產項目因資金問題出現欠薪停工等現象，有業主透露購房５年至今仍未收樓。報道

指，有工地工人向記者反映，佳兆業有７至８個工地已經停工；而個別工地項目主管表示，佳兆

業拖欠了工資逾１７００萬元，還有材料款仍未結帳。同時山高金融（００４１２）亦公布，以

最高約１﹒８６億元向佳兆業購入皇后大道中９９號中環中心３８樓物業，以抵銷佳兆業所欠部

分債務。

世茂曾跌最多７﹒４２％，但半日僅跌０﹒７９％收報８﹒８３元，成交１７﹒４５億元；

龍光半日則跌９﹒４％收報６﹒８４元，成交１４﹒４４億元。惟據報中國奧園（０３８８３）

向投資者承諾將於２０２３年６月底前兌付所有理財產品，今日內房股普通造好，奧園半日飆升

１５﹒２４％收報１﹒８９元，碧桂園（０２００７）升１﹒５３％報７﹒３元，中海外

（００６８８）升１﹒３９％報１８﹒９６元，龍湖（００９６０）升３﹒６１％報３８﹒８元

，萬科（０２２０２）升３﹒８４％報１９﹒４８元。



撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

