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07/12/2021 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２億人幣，買美團沽長汽

　　《經濟通通訊社７日專訊》恒指高開３５５點，報２３７０４點。最高升６４０點報
２３９８９點，最低升１６３點報２３５１２點。恒指收報２３９８３點，升６３４點或
２﹒７２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４１﹒２億元人民幣，減少１１﹒９％。美團（０３６９０）
、騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是長城汽車
（０２３３３）、藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１５３４﹒４６億元減少９﹒７％。其中港股通成交３０２﹒８億元，佔總成交
１９﹒７％。

＊１１月乘用車批發同比跌５％＊

　　美團升５﹒７７％報２４５﹒８元，北水淨買入１０億元。騰訊控股升３﹒５７％報
４６３﹒８元，北水淨買入４﹒９億元。快手升５﹒９３％報８４元，北水淨買入３﹒３億元。
乘聯會初步統計，１１月乘用車批發２１４﹒８萬輛，同比下降５％，環比上月增長９％；乘用
車零售１８３﹒５萬輛，同比下降１２％，環比上月增長７％。１１月２２至３０日，乘用車批
發１０７﹒１萬輛，同比去年同期增長１０％，環比上周增長１４２﹒９％，較上月同期增長
１５％。零售８９﹒２萬輛，同比去年同期增速下降４％，環比上周增長１５９﹒０％，較上月
同期增長３４％。長城汽車升２﹒１４％報３１元，北水淨賣出３﹒３億元。
　　另外，藥明生物升１﹒１５％報９７元，北水淨賣出１﹒４億元。建設銀行無升跌報
５﹒３３元，北水淨賣出１﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　９﹒９８
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　４﹒９１
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒３３
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　　２﹒５８
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　　２﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長城汽車　　（０２３３３）　　　　　－３﹒３０
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒４０
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－１﹒２９
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒０５
　　融創中國　　（０１９１８）　　　　　－１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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