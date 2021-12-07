《美元走勢－羅明立》通脹高企背景下，美匯仍可看高一線

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒７１ １１３﹒７４ １１３﹒４０

歐元╱美元 １﹒１２９１ １﹒１２９６ １﹒１２７６

英鎊╱美元 １﹒３２８０ １﹒３２８９ １﹒３２５７

美元╱瑞郎 ０﹒９２５０ ０﹒９２５７ ０﹒９２４０

美元╱港元 ７﹒８０１０ ７﹒８０１８ ７﹒７９８６

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《美元走勢》白宮醫療顧問福奇表示，從南非感染人數眾多，但住院率未有顯著上升的情況

看，最新變種病毒危險性不及之前的Ｄｅｌｔａ病毒，言論紓緩了市場對Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病

毒的恐慌情緒。美匯指數繼續窄幅上落，在通脹高企的背景下，預期美聯儲繼續穩定甚至加快縮

債，美匯仍然可看高一線。

澳洲央行今日（７日）議息後維持利率不變，亦繼續每周４０億澳元的買債計劃，至少至明

年２月中。央行認為需要一段時間才滿足到加息條件。議息結果符合市場預期，避險需求回落支

持澳元靠穩，關注１０天線０﹒７１１０的阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３３０ １﹒１２００ １﹒１３８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７０９５ ０﹒７０２０ ０﹒７１２５

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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