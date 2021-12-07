【專訪】大新銀行料今年稅貸業務增長約兩成，暫未見減價空間

《經濟通通訊社記者吳仲賢７日報道》今年稅貸市場爭奪戰呈白熱化，更罕有地出現減息潮

，多間金融機構下調其息率以吸引客戶，以搶佔本港稅貸市場。大新銀行（０２３５６）總經理

及零售銀行處副主管鄧子健接受《經濟通通訊社》訪問時表示，現時該行在稅貸業務的表現符合

其估算，中期表現理想，在稅貸業務方面，不論所接獲的申請或客人所提取的稅貸款項均按年錄

增長約２０％，認為當中的主要原因是客人對整體稅貸需求較高，今年交稅的香港市民人數較以

往為多，相信上述情況將持續到至今年底，預期在整個稅貸推廣完結後，該行稅貸業務將按年增

長約２０％。

他指出，今年該行推出稅貸的主要針對性客戶群為年青有上游能力的一群，年齡為３０至

４５歲的客戶，因這批客戶的入息水平較高，而在家庭的負擔亦較多，他們對稅貸的需求較高，

該行在是次稅貸推廣中增添了遊戲元素，客戶對此的反應亦非常好。



＊料年底無抵押貸款市場或能收復失地＊



他續指，在是次稅貸的申請中，２０％經數碼化渠道，８０％則透過傳統渠道來進行申請，

包括分行銷售及電話銷售等渠道，以數碼渠道申請的客戶主要以年輕人為主，部分是由於工作上

的安排未能在工作時間到銀行處理有關程序，故選擇透過數碼渠道作申請。

他提及，全年無抵押貸款市場規模錄持續下滑的情況，可能是由於去年受疫情影響，市民普

遍覺得今年初的經濟環境不佳，便縮減開支及減少借貸，故市場出現部分萎縮的情況，但在１０

月份該市場跌勢停止，屬上述趨勢的轉捩點，預期在稅貸的推動下１１月整體市場或錄得按月升

幅，若加上１２月份的表現，整體市場或能收復失地，追回今年首十月的跌幅。



＊暫時未見減價空間＊



對於有部分銀行減息「搶客」，他估計，隨著香港銀行同業拆息走低，有見資金成本較為便

宜，便有理由調整利率，而大新亦按年降低其稅貸利息收費３０個點子，但暫時未見減價空間。

他又指，該行一直緊貼市場，其利率一直也具有競爭力，過往多年來也是「一個利率行到尾」，

又指市場上有見利息走勢上升的現象，若在息口上升的情況下，難有條件進行減價。

對於有虛擬銀行進入稅貸市場，他表示，大新對此表示歡迎，認為能有助增加市場接觸面，

該行在香港擁有近５０間分行網絡及電話服務中心等，暫時該行在這方面存有優勢，直言：「佢

地有嘅配套，我地亦都有，我地有嘅，佢地未必有」。

