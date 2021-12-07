【專訪】大新料明年私貸市場錄正增長，信用卡市場第四季現反彈

《經濟通通訊社記者吳仲賢７日報道》近年世界各地經濟受疫情打擊，香港亦難以倖免，但

隨著疫苗的推出及內地與香港有望在年底前通關，經濟環境漸見明朗。大新銀行（０２３５６）

總經理及零售銀行處副主管鄧子健接受《經濟通通訊社》訪問時表示，該行在私人貸款業務每年

均錄得增長，其增長不只為內部增長，市佔率亦持續上升，形容現時排位在「好前」的位置上，

年初至今該市場錄得低單位數的跌幅，該行相關業務則錄得低單位數的上升，他希望大新在私人

貸款市場每一年均表現優於大市，而過往多年來，即使在市場萎縮的情況下，該行每一年均錄得

正增長。

對於明年的私人貸款市場，他指出，儘管現時新冠病毒出現不同變種，但香港現時本土的感

染個案近乎零，本地的營商機構及商鋪亦逐漸增多，有見香港經濟開始復甦，料明年私人貸款市

場將在經過多年跌幅後首次錄得正增長。



＊冀明年信用卡業務恢復至疫情發生前水平＊



他提及，現時大新的信用卡業務與市場表現相若，而受疫情影響，市場上客戶消費銳減，信

用卡消費金額全年按年跌約２０％，認為當中的原因為市民減少了出外旅遊，市民在旅遊時往往

會衍生不同的消費，他估算，市民在本土消費及旅遊消費的比例為「１：８」至「１：１０」。

他續指，信用卡市場近年來一直萎縮，該情況持續至今年第三季末，於第四季出現部分反彈

，並指１１月份按月增長約２０％，認為與臨近聖誕相關的支出增加，及隨著疫苗接種率上升有

利零售支出提高有關，他期望隨著香港通關，明年信用卡業務能恢復至疫情發生前水平。



＊「百分百擔保個人特惠貸款計劃」共批出數百萬貸款額＊



他又表示，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」推出至今，該行接獲數千宗查詢及數百宗申請

，共批出數百萬貸款額，普遍申請貸款額及還款期為８萬元及７２個月。申請人來自各行各業，

當中餐飲及旅遊相關行業較多，又指疫情初期至今年初「日日都有人申請」，但踏入今年第二季

開始放緩，與計劃初期比較，現時降幅達最少５０％。

