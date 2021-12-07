  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/12/2021 11:53

【專訪】大新料明年私貸市場錄正增長，信用卡市場第四季現反彈

　　《經濟通通訊社記者吳仲賢７日報道》近年世界各地經濟受疫情打擊，香港亦難以倖免，但
隨著疫苗的推出及內地與香港有望在年底前通關，經濟環境漸見明朗。大新銀行（０２３５６）
總經理及零售銀行處副主管鄧子健接受《經濟通通訊社》訪問時表示，該行在私人貸款業務每年
均錄得增長，其增長不只為內部增長，市佔率亦持續上升，形容現時排位在「好前」的位置上，
年初至今該市場錄得低單位數的跌幅，該行相關業務則錄得低單位數的上升，他希望大新在私人
貸款市場每一年均表現優於大市，而過往多年來，即使在市場萎縮的情況下，該行每一年均錄得
正增長。
　　對於明年的私人貸款市場，他指出，儘管現時新冠病毒出現不同變種，但香港現時本土的感
染個案近乎零，本地的營商機構及商鋪亦逐漸增多，有見香港經濟開始復甦，料明年私人貸款市
場將在經過多年跌幅後首次錄得正增長。

＊冀明年信用卡業務恢復至疫情發生前水平＊

　　他提及，現時大新的信用卡業務與市場表現相若，而受疫情影響，市場上客戶消費銳減，信
用卡消費金額全年按年跌約２０％，認為當中的原因為市民減少了出外旅遊，市民在旅遊時往往
會衍生不同的消費，他估算，市民在本土消費及旅遊消費的比例為「１：８」至「１：１０」。
　　他續指，信用卡市場近年來一直萎縮，該情況持續至今年第三季末，於第四季出現部分反彈
，並指１１月份按月增長約２０％，認為與臨近聖誕相關的支出增加，及隨著疫苗接種率上升有
利零售支出提高有關，他期望隨著香港通關，明年信用卡業務能恢復至疫情發生前水平。

＊「百分百擔保個人特惠貸款計劃」共批出數百萬貸款額＊

　　他又表示，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」推出至今，該行接獲數千宗查詢及數百宗申請
，共批出數百萬貸款額，普遍申請貸款額及還款期為８萬元及７２個月。申請人來自各行各業，
當中餐飲及旅遊相關行業較多，又指疫情初期至今年初「日日都有人申請」，但踏入今年第二季
開始放緩，與計劃初期比較，現時降幅達最少５０％。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪07/12/2021
【專訪】大新料明年私貸市場錄正增長　信用卡市場第四季現反彈
專訪07/12/2021
【專訪】大新銀行料今年稅貸業務增長約兩成　暫未見減價空間
大行報告07/12/2021
【大行報告】人行降準　大行點睇?　CLICK入嚟就知道
專訪07/12/2021
【專訪】陶冬：美國通脹何去何從　上帝說了算
大行報告07/12/2021
【大行炒D乜】388果然發？高盛唱590元
開市Good Morning07/12/2021
黃瑋傑：23800為恒指短期關鍵位　阿里重貨今日點都要減？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

3香港推出高性價比的「5G 股票王Lite SIM」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務Level 1

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金