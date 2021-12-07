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07/12/2021 13:12

【內房困局】傳恒大（０３３３３）美元債持有人仍未收到利息

　　《經濟通通訊社７日專訊》外電引述中國恒大（０３３３３）債券持有人表示，截至紐約時
間周一下午４點，他們仍未收到利息款。這些利息的最初到期時間是１１月６日，並有３０天的
寬限期。
　　報道指，債券發行人是中國恒大的子公司景程有限公司，其中一隻２０２２年到期債券的應
付利息為４１９０萬美元，另一隻２０２３年到期債券應付利息為４０６０萬美元。（ｂｉ）

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