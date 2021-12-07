【內房困局】傳恒大（０３３３３）美元債持有人仍未收到利息

《經濟通通訊社７日專訊》外電引述中國恒大（０３３３３）債券持有人表示，截至紐約時

間周一下午４點，他們仍未收到利息款。這些利息的最初到期時間是１１月６日，並有３０天的

寬限期。

報道指，債券發行人是中國恒大的子公司景程有限公司，其中一隻２０２２年到期債券的應

付利息為４１９０萬美元，另一隻２０２３年到期債券應付利息為４０６０萬美元。（ｂｉ）

