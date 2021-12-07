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07/12/2021 16:50

【截收意向】市建局：土瓜灣「四合一」項目接獲３１份意向書

　　《經濟通通訊社７日專訊》市建局土瓜灣第三個「小區模式」發展的鴻福街、啟明街及榮光
街四個重建項目合併發展。市建局稱，今天截止時，共接獲３１份意向書。就現場所見，今日遞
交意向的財團包括中國海外（００６８８）、新世界（０００１７）、英皇國際（００１６３）
、遠東發展（０００３５）、華懋、南豐及帝國集團等。
　　由市建局董事會設立的遴選小組，將會按照訂定的入圍準則，就發展商及財團的項目發展經
驗和財政能力，從收到的意向書中挑選符合資格的發展商及財團；並將根據董事會已批准的主要
招標條款，邀請入圍的發展商及財團，就發展項目提交合作發展標書。
　　市建局以「小區發展」模式，在九龍城土瓜灣小區開展涵蓋上述發展項目在內合共８個發展
項目。８個項目將在不同時間批出合作發展合約予發展商，但各個項目之間將透過「總體設計要
求」所訂立的標準，繼續發揮協同效應。
　　４個項目於２０１３－２０１７年間展開，覆蓋兩個相鄰的地盤，分別為鴻福街╱啟明街及
榮光街╱啟明街，地盤佔地約５﹒８５萬方呎，料可建總樓面約５２﹒６８萬方呎，預計可提供
約９００至１０００個中小型單位，市場估值約６０億至６８﹒５億元，每方呎樓面地價約
１﹒１４萬至１﹒３萬元。（ｃｌ）
　

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