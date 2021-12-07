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即市新聞

07/12/2021 17:22

【夜期時段】即月期指最新報２４０１７點，升４點，高水３３點

　　《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０３０點，升１７點，高水４６
點，最新報２４０１７點，升４點，高水３３點，合約成交７３７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８５４８點，升６點，高水２１點，最新報８５４６點，升
４點，高水１９點，合約成交６８１張。

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