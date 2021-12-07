【夜期時段】即月期指最新報２４０１７點，升４點，高水３３點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０３０點，升１７點，高水４６

點，最新報２４０１７點，升４點，高水３３點，合約成交７３７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５４８點，升６點，高水２１點，最新報８５４６點，升

４點，高水１９點，合約成交６８１張。

