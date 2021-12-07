《小傳日記》阿里巴巴低位彈，魚缸反彈就開壇！

《小傳日記》魚缸今日俾到驚喜大家。今朝高開３５５點報２３７０４點，其後受科技股帶

動越升越有，ＡＴＭ重新成為升市火車頭，當中阿里巴巴（０９９８８）就係司機，一己之力已

為恒指貢獻約１７０點，以及魚缸憧憬阿爺對內房企業融資鬆綁，刺激內房股普遍反彈，加上賭

股、平保（０２３１８）、港交所（００３８８）都齊齊彈高，魚缸一度高見２３９８９點飆逾

６００點。最終令到魚缸幾乎以全日最高位收市，全日收報２３９８３點，升６３４點或３巴仙

，主板成交１５３４﹒４６億銀。國企指數報８５２７點，升２５２點或升３巴仙。恒生科技指

數報５９６８點，升２４１點或升４巴仙。

Ａ股升跌不一，上證綜合指數報３５９５點，升５點或升唔夠１巴仙，成交５２４１﹒１９

億銀人民幣。深證成份指數報１４６９７點，跌５５點或跌唔夠１巴仙，成交３２７０﹒０９億

銀人民幣。

科技股今日最出色，有內媒分析指，近期阿里進行人事調動會為公司帶來機遇，阿里升１２

巴仙，報１２６﹒５銀為表現最佳藍戰士；騰訊（００７００）升４巴仙，報４６３﹒８銀；美

團（０３６９０）升６巴仙，報２４５﹒８銀；快手（０１０２４）升６巴仙，報８４銀；百度

（０９８８８）升１０巴仙，報１４８銀。

神州領導層強調要穩定經濟，並暗示會部分放鬆樓市調控措施。加上人行宣布１５日全面降

準，內房物管炒高。碧桂園服務（０６０９８）升１１巴仙，報５１﹒９銀；融創

（０１９１８）升１７巴仙，報１５﹒５４銀；奧園（０３８８３）升１３巴仙，報１﹒８５銀

；合景泰富（０１８１３）升１０巴仙，報６﹒２銀。

據濠賭的行業渠道調查，本月首５日，澳門博彩收入共錄得１３億銀。其中來自貴賓廳的博

彩收入按月下降１５至１８巴仙，貴賓廳贏率則在３巴仙的正常水平。貴賓廳收入減，但中場的

博彩收入回升，按月多兩成，賭股彈起。銀娛（０００２７）升３巴仙，報４２﹒８５銀；金沙

（０１９２８）升６巴仙，報１８﹒１６銀；永利澳門（０１１２８）升４巴仙，報６﹒５１銀

。

筆者估計短線科技股有博反彈空間，尤其見到阿里巴巴全日都有資金買上去，不過依家唔好

追住，始終市況非常波動，等補裂口落番約１１４銀再小注買過！請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

