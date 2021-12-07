《真知灼見－溫灼培》亞洲經濟料主導金價後向

《真知灼見》踏入１１月，歐美公布的通脹數字明顯加快，使聯儲局主席鮑威爾最終也不得

不承認通脹非暫時性。事件令人擔心聯儲局有機會於１２月１４及１５日議息會進一步收緊貨幣

政策。擔心炒賣資金快被抽緊，黃金與比特幣價格相繼回落。但當比較從１１月最高位置到１２

月首一星期低位這期間，黃金的累積跌幅只約為６％，但比特幣跌幅卻近四成。當然，比特幣的

波幅向以較黃金大這點是明白的。但兩者跌幅差距如此大，當中相信是另有原因。



＊黃金投資份額被加密貨幣搶奪＊



世界黃金協會（ＷＧＣ）數字數字顯示，黃金的投資份額被比特幣為代表的加密貨幣搶走。

從今年第三季數字中顯示，於該季全球黃金需求中，飾金需求佔最大比重的５３％。投資需求只

佔２８％。其餘佔比為工業及中央銀行對黃金需求。就過去所見，除非是一些金價極度低迷年代

，如２０１３－２０１５年間，黃金的投資佔比曾出現低於三成情況，否則一般也會高於三成。

至於近期黃金投資佔比偏低，相信很大原因是被加密貨幣搶奪。



＊飾金需求料成日後推動金價主力＊



正因黃金的投資佔比已大大降低，歐美貨幣政策變化對金價帶來的影響明顯大不如前。相反

，日後左右金價的重點料將放在飾金需求上。而按慣例，亞洲對黃金情有獨鍾。所以日後亞洲經

濟變化料將成推動金價的主要力量。當中特別要留意即將於１月１日正式執行的《區域全面經濟

夥伴關系協定》（ＲＣＥＰ）。如該協定推行後能加快亞洲經濟發展，料可利好金價長遠走勢。

技術上１７６０美元為現貨金價的初步支持，龐大支持於１７２０美元。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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