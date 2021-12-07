《匯海澤言－葉澤恆》美匯短期料反覆，澳洲維持利率不變符合預期

《匯海澤言》過了一個月後，筆者再度重出江湖分析市場情況，但角色暫時有變。過去一個

星期，相信最受投資者關注的當然是新冠變種病情Ｏｍｉｃｒｏｎ的影響。由於此細菌傳染力較

強，但病情相對輕微。似乎只要有相關疫苗的出現，相信不少國家會重開口岸。因此，筆者判斷

今次對經濟的影響只屬輕微。

如果有關變種病毒未有對人類健康帶來明顯的殺傷力的話，估計美國仍會持續開放其通關口

岸，對其經濟復甦有幫助之餘，更會令聯儲局可以下家決心，加快減少購買資產的規模。如果美

國十年債息由近期低位１﹒３４厘左右，可以重上１﹒５０厘水平以上，相信債券投資者正好反

映有關因素。若債息重拾升軌，預料將支持美匯指數企於高位之外，亦會有利美元兌日圓匯價的

上升。



＊澳洲央行議息結果符合預期＊



澳洲央行今早公布議息結果，一如市場預期維持現金利率於０﹒１厘外，亦維持每星期購買

４０億澳元債券的速度，直至２０２２年２月中完成。央行表示，預期到明年２月中，央行將持

有澳洲政府及各州政府合共３５００億澳元的債券，料對當地經濟帶來重要的支持。

央行對經濟的評估中，認為工資雖然有增長，但速度仍然較低，而加息的條件可能要一段時

間才可以達到。至於疫情對澳洲經濟帶來的影響方面，央行認為新的變種病毒是一個不明朗因素

，但預期不會破壞經濟復甦。

因此，投資者可以預期澳元匯價在欠缺當地實際利好的因素下，留意其匯價可能受到三大因

素影響。第一，是澳元兌日圓的交叉盤。如果日本投資者看好資源價格上升，預料將沽出日圓，

購買商品或商品貨幣，對澳元帶來支持。第二，資源價格未來的走勢。若資源價格回升，將對澳

元帶來支持。《獨立金融分析師 葉澤恆》



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