《講股論勢－鄭廣復》點解成日輸錢？皆因邏輯錯哂！

《講股論勢》「個市擺明震我倉啦，沽咗佢先升！」、「再揸番？咪喇，一陣又輸多次！」

、「講就容易，你估你係先知咩！」

幾乎可以肯定，每個投資者都曾有過上述經歷，尤其發生在參與投資的最初幾年。上述四種

情境只是部分例子而已，之所以咁「黑仔」，其中主要原因是在不適當的時候入場。此話何解？

就是在市場單邊趨勢市已經結束，並進入上落市時。



＊上落市考真本領＊



投資者必須知道，只有單邊趨勢市才可以令你賺大錢，亦即絕大多數散戶就算咪埋眼，不問

價入市都會賺錢的市況。這時必然有好多甚麼股神、匯神、金神、虛幣之神湧現，若非他們為了

賣技術、賣課程，就是他們以為自己真的如此犀利，能點石成金！錯了，他們只是搭上了單邊趨

勢市的順風車！若在上落市時仍可賺大錢，這才是真本事！

多數散戶輸錢是因為按照自己的喜好入市，因為睇好而買入，因為睇淡而賣出；他們亦不了

解相關投資產品的基本面，亦唔睇圖表走勢（或者睇咗都唔明，亦唔學）。針對上述四種情境，

我嘗試去解釋一下。



＊技術指標無人性＊



一、「技術指標信唔過，成日俾佢跣！」 技術指標只是機械式地將開、高、低、收價格套

入既定公式，計算出一個數值，並以既定規則去判斷相關投資產品究竟是發出「買入」訊號，還

是「沽出」訊號。須知道，價格某天的開、高、低、收是受到投資者根據各自所得的資訊，去判

斷相關產品的未來價格走勢，從以作出的買賣決定所影響，當相異的資訊（重要性亦不同）不斷

湧現時，投資者為追逐利潤或避險虧損，而採取相應行動時，就會導致價格波動。投資者因虧損

怪罪於無人性的技術指標「不準確」實是自討沒趣！



＊愛得太遲唯有恨＊



二、「個市擺明震我倉啦，沽咗佢先升！」 有如此想法多是自我中心強烈者。個市都唔知

你係乜水，何故係要震你，唔震第二個？入市或離場後，價格隨即反轉，多是投資者在轉角位採

取了順勢入市策略，那為何入市時剛好在轉角位？因為「愛得太遲」 未能把握第一時間（買入

或賣出訊號發出後的瞬間）介入，那為何做不到？因為沒有信心，到你有信心時，價格已飄遠了

。因此要做到所謂「快、狠、準」！



＊重新入市失信心＊



三、「再揸番？咪喇，一陣又輸多次！」典型的「一朝被蛇咬，十年怕草繩！」。此時投資

者信心早已被摧毀，再好的機會亦會白白浪費掉。但我想講的是，無信心可以不入市，但有信心

時入市，是否一定賺錢？請問有哪個投資者是在沒有信心的情況下入市的？若然有信心就可賺錢

，一個睇好，一個睇跌，你要「神」將幸運降臨在哪個身上？信心是必需的，但這只是你個人的

感覺，對市場一點影響都沒有！



＊選擇資訊要嚴緊＊



四、「講就容易，你估你係先知咩！」無錯！世上無先知，要從金融市場獲利從來都不是易

事。作出預測者只是綜合所得資訊，去判斷應該入市或是離場，從而增加獲利機會或降低虧損風

險。然而，重點是投資者根據甚麼資訊去作判斷，而該些資訊又是否經過長期驗證並證實為可信

性高的。「博一博，無頻撲」只適合技術高超、能接受任何形式的虧損，及有清晰獲利目標的「

短跑高手」！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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