《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行全面降準釋１﹒２萬億元資金

《經濟通通訊社７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央政治局召開會議，分析研究２０２２年經濟工作

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中共中央政治局６日召開會議，分析研究２０２２年經濟工作；聽取中紀委國家監委工作匯報，

研究部署２０２２年黨風廉政建設和反腐敗工作；審議《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》

。國家主席習近平主持會議。



中共中央召開黨外人士座談會

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１２月２日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民

主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。



人行１５日全面降準，釋放資金約１﹒２萬億元

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人行６日宣布，決定於１２月１５日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行

５％存款準備金率的金融機構），共計釋放長期資金約１﹒２萬億元（人民幣．下同）。本次下

調後，金融機構加權平均存款準備金率為８﹒４％。





《上海證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局６日召開會議，分析研究２０２２年經濟工作；聽取中紀委國家監委工作匯報，

研究部署２０２２年黨風廉政建設和反腐敗工作；審議《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》

。國家主席習近平主持會議。



人行全面降準，釋放１﹒２萬億元中長期資金

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降準靴子落地。人行６日公告稱，決定於２０２１年１２月１５日下調金融機構存款準備金率

０﹒５個百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均

存款準備金率為８﹒４％。



國內外機構繼續看好中國經濟前景

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中國社科院昨日發布的報告稱，今年全年中國經濟增速預計達到８％左右，在全球主要經濟體中

繼續位於前列，經濟高質量發展和結構轉型升級取得了新的成效，為實現「十四五」經濟社會發

展主要預期目標打下了良好基礎。





《證券時報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局６日召開會議，分析研究２０２２年經濟工作；聽取中紀委國家監委工作匯報，

研究部署２０２２年黨風廉政建設和反腐敗工作；審議《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》

。國家主席習近平主持會議。



中共中央召開黨外人士座談會

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中共中央２日在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中

央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。



人行萬億降準加強跨周期調節

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人行６日宣布，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，決定於２０２１年１２月

１５日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構）

。（ｌｃ）

