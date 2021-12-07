《鍾之日記》大刀闊斧改革，阿里馬力全開

《鍾之日記》１２月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



正當各國都在著手收緊貨幣政策之時，中國卻反方向而行，決定放水刺激經濟。人民銀行昨

日（６日）於收盤後宣布，將於下周三（１５日）下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，

此次全面降準共計釋放長期資金約１﹒２萬億元人民幣。在人行火速宣布降準後，消息指人行還

決定自今日起下調支農、支小再貸款利率０﹒２５個百分點，這是時隔一年多人行再度下調支農

、支小再貸款利率。市場紛預期本月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）亦將下調。

放水利好基建、建材、家品等板塊，但軍工、半導體等估值較高板塊趁機出逃，令Ａ股早市

好淡爭持，滬綜指全日僅升０﹒１６％，報３５９５﹒０９點，三千六未企穩再失守；深成指跌

０﹒３８％，創業板指更挫１﹒０９％。全日成交去到１１９９７億元人幣，和上日成交水平相

若，是第３３個交易日突破萬億關。

另外，中國海關公布，以美元計，今年１１月出口同比增２２％，增速較上月回落５﹒１個

百分點，高於市場預期的增１９％，但仍是四個月低點；當月進口同比增３１﹒７％，增速較上

月擴大１１﹒１個百分點，亦顯著高於市場預期的增１９﹒８％，且為三個月最高。當月貿易順

差７１７﹒１億美元，低於市場預期的８３６億美元。



＊港股摸兩萬四，科技股拾雄風＊



香江魚缸方面，科技股集體上漲，帶動恒指高開３２８點，午後升幅擴大，恒指最終收全日

最高位收市，報２３９８３，重上接近兩萬四水平，全日升６３４點或２﹒７２％，主板成交

１５３４﹒４６億元。

中概股集體退市猜想，拖累科技股估值一度崩潰，惟今日被新消息刷屏，重見天日。內地電

商龍頭阿里（０９９８８）人事大翻新，任職近１５年的首席財務官武衛將卸任，由副財務長徐

宏接任，阿里還宣布整合設立「中國數字商業」、「海外數字商業」兩大業務領域，將分別由現

任產業電商事業群和社區電商事業群總裁戴珊、淘寶總裁兼天貓總裁蔣凡負責。

有內地媒體分析指，近期阿里進行人事調動會為公司帶來機遇，戴珊代表集團分管大淘寶（

包括淘寶、天貓、阿里媽媽）同時戴珊將繼續管理此前已負責的「Ｂ系」（Ｂ２Ｃ零售事業羣、

淘菜菜、淘特、１６８８），分析指這是阿里巴巴歷史上第一次把淘系和Ｂ系全面打通。而戴珊

亦是馬雲教師生涯的最後一批學生，相信對阿里的「馬雲思想」可以繼續傳承，對公司業績有正

面憧憬

阿里巴巴全日股價急升１２﹒２％，報１２６﹒５元，為今天表現最好藍籌股，連同美團

（０３６９０）及騰訊（００７００），合共為恒指貢獻逾３００點升幅，美團全日升５﹒８％

，騰訊升３﹒６％。不過值得留意的是，微博（０９８９８）明日（８日）首日掛牌，今日盤後

時段暗盤已經破發。



＊急急降準背後，反映年底水緊＊



中國面對經濟發展放緩及房地產流動性風險的雙重壓力，此前提出「跨周期調節」，還在上

月拋出巨額ＭＬＦ，被指是當局不會在短期內降準的訊號，但是在國務院總理李克強放風，以及

地產龍頭恒大（０３３３３）終爆債務風險後，人行便以迅雷不及掩耳之勢宣布降準。當局解釋

，降準是為「加強跨周期調節」，優化金融機構的資金結構，提升金融服務能力，更好支持實體

經濟。

人行選擇在年底前放水，預料明年專項債提前下達，各地工程需求將受刺激，工程承包商回

款情況同時有所改善；再加上中央政治局會議明確提出，支持商品房市場更好滿足購房者的合理

住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。

基建類股票獲利好，中鐵（００３９０）升３﹒１％，中交建（０１８００）漲２﹒９％，

中鐵建（０１１８６）升２﹒８％，中車（０１７６６）升２﹒６％；市場憧憬寬鬆信貸環境亦

可呵護內房企業，融創（０１９１８）飆１６﹒８％，龍湖（００９６０）升３﹒６％，碧桂園

（０２００７）升１﹒７％。

另外，關注中國恒大一筆美元債寬限期屆滿前可否按時兌付，恒大股價今升１﹒１％。





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