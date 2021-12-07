【大國博弈】英國討論ＢＮＯ簽證議案，中方：干涉香港事務定失敗

《經濟通通訊社７日專訊》英國下議院今明兩天討論一項議案，將決定１９９７年後出生、
父母其中一方持有ＢＮＯ身分的香港人，是否可以申請ＢＮＯ簽證。
在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方已多次重申在所謂英國海外護照問題上的立場。中
方反對干涉中國內政及香港事務，認為英方這樣是損人利己，註定失敗。（ｃｔ）
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