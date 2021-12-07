【人行降準】華泰證券：降準動作迅速少見，１２月ＬＰＲ或降息

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行昨日（６日）公布，決定於２０２１年１２月１５日下

調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，降準共計釋放長期資金約１﹒２萬億元（人民幣．下

同）。

華泰證券分析指出，此次及時且全面的降準符合預判，但如此迅速的作出反應較為少見，可

能綜合考慮了及時穩定預期、ＭＬＦ到期時間和中央經濟會議時間等多方面因素。分析指，由於

經濟增速即將進入潛在增速之下，加上ＭＬＦ到期量較大，降準並不意外。但關鍵的觸發劑仍可

能是房地產標志性事件出現，降準有助於穩定市場情緒，避免風險蔓延。

人行強調穩健貨幣政策取向沒有改變，不搞大水漫灌，為高質量發展和供給側結構性改革營

造適宜的貨幣金融環境。政治局會議也提出穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。

因此，資金面預計穩中略鬆，人行更加強調價格信號，仍預計ＤＲ中樞會小幅下行，但幅度有限

。

華泰證券預計，１２月ＬＰＲ利率或會調整。理由在於此次降準降低金融機構資金成本每年

約１５０億元，加上７月份降準，累計幅度已經達到了ＬＰＲ的５ｂｐ調整閾值，存在調降並向

實體經濟傳導的要求和可能，但公開市場逆回購和ＭＬＦ操作利率降息則還早。（ｄｗ）

