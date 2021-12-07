【新冠肺炎】全國昨新增本土確診６０宗，內蒙古５５例

《經濟通通訊社７日專訊》國家衛健委公布，全國昨日（６日）報告新增確診病例９４例。

其中本土病例６０例（內蒙古５５例，黑龍江２例，雲南２例，浙江１例），含２例由無症狀感

染者轉為確診病例（均在內蒙古）；境外輸入病例３４例，含７例由無症狀感染者轉為確診病例

；無新增死亡病例。新增疑似病例２例，均為境外輸入病例（均在上海）。

當日新增治愈出院病例４７例，解除醫學觀察的密切接觸者１５９５人，重症病例較前一日

增加４例。境外輸入現有確診病例４４２例（其中重症病例１例），現有疑似病例３例。累計確

診病例１０３１６例，累計治愈出院病例９８７４例，無死亡病例。

全國現有確診病例１１０７例（其中重症病例１６例），累計治愈出院病例９３５５４例，

累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９９２９７例，現有疑似病例３例。累計追蹤到密

切接觸者１３４１６６４人，尚在醫學觀察的密切接觸者３６９７３人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９２０５例。其中，香港特別行政區１２４６６例（出

院１２１５１例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７７例），台灣地區

１６６６２例（出院１３７４２例，死亡８４８例）。

昨日全國報告新增無症狀感染者１４例，其中境外輸入１０例，本土４例（浙江２例，內蒙

古１例，雲南１例）；當日轉為確診病例９例（境外輸入７例）；當日解除醫學觀察２１例（境

外輸入１８例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者４７１例（境外輸入４０４例）。（ｗｌ）

