【人行降準】證券時報：短期內ＬＰＲ利率存在「降息」可能性

《經濟通通訊社７日專訊》據《證券時報》報道，隨著今年７月和１２月的兩輪全面降準，

市場普遍認為，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下調的動力已足夠，短期內ＬＰＲ利率存在「降息

」可能性。

報道引用光大證券首席固收分析師張旭稱，當前準備金率下降、ＭＬＦ利率保持不動的階段

較有利於壓縮ＬＰＲ加點幅度。

英大證券研究所所長鄭後成表示，降準在托底宏觀經濟的同時，增加市場流動性，預計短期

之內債券到期殖利率大概率下行。（ｊｔ）

