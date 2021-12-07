《經濟通通訊社７日專訊》據《證券時報》報道，隨著今年７月和１２月的兩輪全面降準，
市場普遍認為，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下調的動力已足夠，短期內ＬＰＲ利率存在「降息
」可能性。
報道引用光大證券首席固收分析師張旭稱，當前準備金率下降、ＭＬＦ利率保持不動的階段
較有利於壓縮ＬＰＲ加點幅度。
英大證券研究所所長鄭後成表示，降準在托底宏觀經濟的同時，增加市場流動性，預計短期
之內債券到期殖利率大概率下行。（ｊｔ）
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07/12/2021 09:10
【人行降準】證券時報：短期內ＬＰＲ利率存在「降息」可能性
《經濟通通訊社７日專訊》據《證券時報》報道，隨著今年７月和１２月的兩輪全面降準，
市場普遍認為，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下調的動力已足夠，短期內ＬＰＲ利率存在「降息
」可能性。
報道引用光大證券首席固收分析師張旭稱，當前準備金率下降、ＭＬＦ利率保持不動的階段
較有利於壓縮ＬＰＲ加點幅度。
英大證券研究所所長鄭後成表示，降準在托底宏觀經濟的同時，增加市場流動性，預計短期
之內債券到期殖利率大概率下行。（ｊｔ）
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