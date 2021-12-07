【新冠肺炎】浙江疫情擴散，寧波現５宗陽性，紹興有混檢陽性樣本

《經濟通通訊社７日專訊》自寧波市鎮海區出現３例陽性人員後，浙江省疫情有擴散趨勢。

寧波市人民政府副市長許亞南介紹，截至今早１０時，寧波已落實管控２０９９４人，累計開展

核酸檢測２７５７７５人，其中鎮海區２６７５５１人；全市已出報告數１５４７４２人，其中

鎮海區１４７８２９人，檢測發現５例陽性。其餘全部為陰性（根據最新結果調整發布）。此外

，紹興市上虞區在日常應檢盡檢核酸檢測中亦發現一支１１０混檢陽性樣本。

因疫情防控需要，自２０２１年１２月７日起，寧波公交集團臨時縮線１條，臨時停運９４

條，後續將根據上級要求視情調整並及時通告。受疫情影響，近日寧波機場航班因公共安全原因

取消較多。寧波市還將進一步強化景點預約、限流、錯峰等措施減少人群聚集，接待遊客量不超

過最大承載量的５０％；暫時關停面向公眾開放的影劇院、體育館、網吧、娛樂場所、棋牌室、

麻將房、桌游室、圖書館、美術館、博物館等場所。

國家衛健委公布，全國昨日（６日）報告新增確診病例９４例，其中本土病例６０例，內蒙

古佔５５例，浙江寧波亦有１例。（ｗｌ）

