  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/12/2021 13:45

【新冠肺炎】浙江疫情擴散，寧波現５宗陽性，紹興有混檢陽性樣本

　　《經濟通通訊社７日專訊》自寧波市鎮海區出現３例陽性人員後，浙江省疫情有擴散趨勢。
寧波市人民政府副市長許亞南介紹，截至今早１０時，寧波已落實管控２０９９４人，累計開展
核酸檢測２７５７７５人，其中鎮海區２６７５５１人；全市已出報告數１５４７４２人，其中
鎮海區１４７８２９人，檢測發現５例陽性。其餘全部為陰性（根據最新結果調整發布）。此外
，紹興市上虞區在日常應檢盡檢核酸檢測中亦發現一支１１０混檢陽性樣本。
　　因疫情防控需要，自２０２１年１２月７日起，寧波公交集團臨時縮線１條，臨時停運９４
條，後續將根據上級要求視情調整並及時通告。受疫情影響，近日寧波機場航班因公共安全原因
取消較多。寧波市還將進一步強化景點預約、限流、錯峰等措施減少人群聚集，接待遊客量不超
過最大承載量的５０％；暫時關停面向公眾開放的影劇院、體育館、網吧、娛樂場所、棋牌室、
麻將房、桌游室、圖書館、美術館、博物館等場所。
　　國家衛健委公布，全國昨日（６日）報告新增確診病例９４例，其中本土病例６０例，內蒙
古佔５５例，浙江寧波亦有１例。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向07/12/2021
【JPEX加密貨幣交易平台與西部聯足球會達成贊助協議】
財經熱話07/12/2021
【車股轉勢？】吉利上月銷量有亮點？贛鋒弱勢應驗勿沾手？
FOCUS07/12/2021
【FOCUS】降準突至中介表錯情　央媽發功保穩字當頭
財經熱話07/12/2021
【內房困局】世茂龍光配股各籌逾10億元　恐引發內房抽水潮？　
專訪07/12/2021
【專訪】大新料明年私貸市場錄正增長　信用卡市場第四季現反彈
專訪07/12/2021
【專訪】大新銀行料今年稅貸業務增長約兩成　暫未見減價空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

3香港推出高性價比的「5G 股票王Lite SIM」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務Level 1

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金