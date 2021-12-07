【聚焦數據】內地上月美元計出口增２２％進口增３１﹒７％勝預期

《經濟通通訊社７日專訊》中國海關公布，以美元計，今年１１月出口總值３２５５﹒３億

美元，同比增２２％，增速較上月回落５﹒１個百分點，高於市場預期的增２０﹒３％；當月進

口總值２５３８﹒１億美元，同比增３１﹒７％，增速較上月擴大１１﹒１個百分點，亦顯著高

於市場預期的增２１﹒５％。１１月，進出口總值５７９３﹒４億美元，同比增２６﹒１％；當

月貿易順差７１７﹒１億美元，低於市場預期的８３６億美元。

今年首十一月計，進出口總值同比增３１﹒１％，其中出口增３１﹒１％，進口增

３１﹒４％。期內，貿易順差累計５８１７﹒１億美元。



＊１１月人幣計出口增速放緩，進口增速急擴＊



以人民幣計，內地１１月出口同比增１６﹒６％，增速亦較上月放緩３﹒７個半分點；進口

同比增２６％，增速較上月擴大１１﹒５個百分點；但兩項數據均超過市場預期。中國１１月貿

易順差４６０６﹒８億（人民幣．下同），少於預期。

今年前１１個月，中國進出口總值３５﹒３９萬億元，同比增長２２％，比２０１９年同期

增長２４％。其中，出口增２１﹒８％，進口增２２﹒２％。期內，貿易順差累計為

３７６２３﹒２億元。（ｗｌ）

