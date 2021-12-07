【聚焦數據】首１１月中國對美國出口增１９﹒２％順差２﹒３萬億

《經濟通通訊社７日專訊》中國海關總署公布，首１１月，美國為中國第三大貿易夥伴，中

美貿易總值為４﹒４１萬億元（人民幣．下同），增長２１﹒１％，佔１２﹒５％。其中，對美

國出口３﹒３６萬億元，增長１９﹒２％；自美國進口１﹒０５萬億元，增長２７﹒５％；對美

貿易順差２﹒３１萬億元，增加１５﹒８％。

東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值５﹒１１萬億元，增長２０﹒６％，佔外貿總

值的１４﹒４％。其中，對東盟出口２﹒８１萬億元，增長１８﹒９％；自東盟進口２﹒３萬億

元，增長２２﹒８％；對東盟貿易順差５０９４﹒７億元，增加３﹒８％。

歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為４﹒８４萬億元，增長２０％，佔１３﹒７％。

其中，對歐盟出口３﹒０１萬億元，增長２３﹒９％；自歐盟進口１﹒８３萬億元，增長

１４﹒２％；對歐盟貿易順差１﹒１８萬億元，增加４２﹒５％。

日本為第四大貿易夥伴，中日貿易總值為２﹒２萬億元，增長１０﹒７％，佔６﹒２％。其

中，對日本出口９７９０﹒３億元，增長８﹒８％；自日本進口１﹒２２萬億元，增長

１２﹒２％；對日貿易逆差２４２２﹒８億元，增加２８﹒４％。



＊汽車出口大增１０８﹒４％，口罩等紡織品降１４﹒３％＊



民營企業進出口增速最快、比重提升。前１１個月，民營企業進出口１７﹒１５萬億元，增

長２７﹒８％，佔外貿總值的４８﹒５％，比去年同期提升２﹒２個百分點。國有企業進出口

５﹒３９萬億元，增長２７﹒３％，佔外貿總值的１５﹒２％。

機電產品和勞動密集型產品出口均增長。前１１月，出口機電產品１１﹒５５萬億元，增長

２１﹒２％，佔出口總值的５９％。其中，自動數據處理設備及其零部件１﹒４７萬億元，增長

１２﹒３％；手機８２２５﹒４億元，增長６﹒８％；家用電器５８６５﹒１億元，增長

１６﹒３％；汽車（包括底盤）２０２９﹒９億元，增１０８﹒４％。同期，出口勞動密集型產

品３﹒５６萬億元，增長１０﹒２％，佔１８﹒２％。其中，服裝及衣著附件９９８２﹒４億元

，增長１６﹒１％；包括口罩在內的紡織品８４７１﹒６億元，下降１４﹒３％；塑料制品

５７７３﹒４億元，增長２１﹒７％。出口農產品４８８１﹒３億元，增長２﹒３％。

此外，出口鋼材６１８７﹒５萬噸，增加２６﹒７％；成品油５７０８萬噸，增加２﹒１％

；肥料３１３２﹒２萬噸，增加１９﹒１％。（ｃｔ）

