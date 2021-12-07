  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/12/2021 14:58

【數據解讀】光銀：全球疫情未受控訂單替代仍存，出口維持高景氣

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國海關公布，以美元計，今年１１月出口同比增２２％，增速
較上月回落５﹒１個百分點，高於市場預期的增１９％，但仍是四個月低點；當月進口同比增
３１﹒７％，增速較上月擴大１１﹒１個百分點，亦顯著高於市場預期的增１９﹒８％，且為三
個月最高。１１月，進出口總值５７９３﹒４億美元，同比增２６﹒１％；當月貿易順差
７１７﹒１億美元，低於市場預期的８３６億美元。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，進口強勁表現，一是國內經濟活動回暖，１０
月以來，國內經濟活動活躍明顯增強，需求回暖；二是商品進口增加，１１月部分商品價格高位
回落，刺激國內部分商品進口需求；三是去年同期低基數效應。
　　出口表現超預預期，一是海外需求持續復甦；二是海外進入傳統節假日消費旺季；另外，不
排除是由於海外疫情前景不明朗，對供應鏈中斷擔憂，部分經銷商提前增加庫存備貨。

＊整體上中國外貿出口有望保持韌性＊

　　從趨勢看，中國外貿出口仍將維持較高景氣度，主要是全球需求延續復蘇態勢，國內工業製
造業體系完備、生產配套能力強，一系列紓困、改革政策效果繼續釋放，出口結構優化，以及全
球疫情尚未受控，部分訂單替代仍存在，整體上中國外貿出口有望保持韌性。
　　外貿面臨挑戰主要還是來自海外疫情及疫情衍生問題影響；截至目前，德爾塔仍在全球施虐
，奧密克戎毒株未來影響仍不清晰，有疫情引發的供應鏈中斷、航運物流阻滯，以及能源工業原
材料高成本，歐美通脹壓力等問題繼續對全球經濟復蘇、政策走向造成不確定性。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向07/12/2021
【JPEX加密貨幣交易平台與西部聯足球會達成贊助協議】
財經熱話07/12/2021
【車股轉勢？】吉利上月銷量有亮點？贛鋒弱勢應驗勿沾手？
FOCUS07/12/2021
【FOCUS】降準突至中介表錯情　央媽發功保穩字當頭
財經熱話07/12/2021
【內房困局】世茂龍光配股各籌逾10億元　恐引發內房抽水潮？　
專訪07/12/2021
【專訪】大新料明年私貸市場錄正增長　信用卡市場第四季現反彈
專訪07/12/2021
【專訪】大新銀行料今年稅貸業務增長約兩成　暫未見減價空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

3香港推出高性價比的「5G 股票王Lite SIM」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務Level 1

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金