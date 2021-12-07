【數據解讀】光銀：全球疫情未受控訂單替代仍存，出口維持高景氣

《經濟通通訊社７日專訊》中國海關公布，以美元計，今年１１月出口同比增２２％，增速

較上月回落５﹒１個百分點，高於市場預期的增１９％，但仍是四個月低點；當月進口同比增

３１﹒７％，增速較上月擴大１１﹒１個百分點，亦顯著高於市場預期的增１９﹒８％，且為三

個月最高。１１月，進出口總值５７９３﹒４億美元，同比增２６﹒１％；當月貿易順差

７１７﹒１億美元，低於市場預期的８３６億美元。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，進口強勁表現，一是國內經濟活動回暖，１０

月以來，國內經濟活動活躍明顯增強，需求回暖；二是商品進口增加，１１月部分商品價格高位

回落，刺激國內部分商品進口需求；三是去年同期低基數效應。

出口表現超預預期，一是海外需求持續復甦；二是海外進入傳統節假日消費旺季；另外，不

排除是由於海外疫情前景不明朗，對供應鏈中斷擔憂，部分經銷商提前增加庫存備貨。



＊整體上中國外貿出口有望保持韌性＊



從趨勢看，中國外貿出口仍將維持較高景氣度，主要是全球需求延續復蘇態勢，國內工業製

造業體系完備、生產配套能力強，一系列紓困、改革政策效果繼續釋放，出口結構優化，以及全

球疫情尚未受控，部分訂單替代仍存在，整體上中國外貿出口有望保持韌性。

外貿面臨挑戰主要還是來自海外疫情及疫情衍生問題影響；截至目前，德爾塔仍在全球施虐

，奧密克戎毒株未來影響仍不清晰，有疫情引發的供應鏈中斷、航運物流阻滯，以及能源工業原

材料高成本，歐美通脹壓力等問題繼續對全球經濟復蘇、政策走向造成不確定性。（ｗｌ）

