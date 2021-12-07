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即市新聞

07/12/2021 13:32

【ＦＯＣＵＳ】降準突至中介表錯情，央媽發功保穩字當頭

　　【ＦＯＣＵＳ】總理李克強上周五（３日）預告「適時降準」餘音猶在，央媽周一（６日）
傍晚即
宣布全面降準放水１﹒２萬億元人幣，將於下周三（１５日）實施。時逢「宇宙房企」恒大
（０３３３３）正
式違約並獲政府工作組進駐，加上最新政治局會議未有提及「房住不炒」，最興奮的當屬一眾地
產中介和內房股。
　　但若留意近期央媽關於聯儲政策外溢效應的表述，以及歐洲美元期貨收益率曲線出現倒掛，
都意味明年起流動性及增長前景不妙，而央媽提前跨週期而動。

＊信貸政策將區分用家和炒家＊

　　「轉發降準消息最快的人，竟然是地產中介」，社交媒體上的段子如是說。也難怪，央媽此
前連續三個月等量續做ＭＬＦ，１１月更達萬億元級，被市場解讀為今年內降準無望；如今在恒
大終
現實質違約、債務重組在即之時宣布全面降準，力度更超７月定向降準，難免令人浮想連翩。
　　有中介更指，最高層「不再堅持房住不炒，買房時機已到」；剛遭標普下調評級至「選擇性
違約」的中國奧園（０３８８３），股價飆升１４％。但看真些，儘管昨日中央政治局會議未如
４月、７月會
議時提及「要堅持房子是用來住的，不是用來炒的定位」，但事實上去年１２月的政治局會議同

未提及此句。
　　會議的新表述包括，「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」，並首次提出「促
進房地產業良性循環」，意味未來信貸政策等將區分「用家」和「炒家」，並將整體房地產與恒
大式開發商切割。

＊預警強勁溢出效應衝擊＊

　　既然降準和救樓市並無直接關係，那麼主要目的為何？玄機就在明年經濟工作的總基調－－
穩字當頭，「保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接黨的二十大召開。」
　　今次降準釋放的長期資金，預期將支持國內企業固定資產投資和地方政府投資；同時，優質
房企的在建項目也料將獲得更多信貸支持，以穩定樓市債市信心。至於支持中小微企方面，鑒於
１０月新發放的普惠小微企業貸款加權平均利率略高於７月定向降準時，１２月ＬＰＲ或有下調
可能。
　　值得一提的是，在月初於廣州開幕的國際金融論壇（ＩＦＦ）全球年會上，國家外匯管理局

局長陸磊稱，美聯儲預期將加速緊縮，新興市場和發展中國家面臨著強勁的溢出效應衝擊，呼籲
大國經濟政策協調；而通常預示全球增長前景不妙的歐洲美元期貨收益率曲線倒掛，近日再次出
現，央媽提前跨週期而動，不排除仿效２０１８年連環降準。
　　面對美元持續走強，降準會否拖累人民幣匯率？看看首１１月累計的逾５８００億美元貿易
順差，
以及中國國際收支平衡表上巨大而神秘的「誤差與遺漏」項目，勢是明年應對突如其來危機的重
要緩衝。

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