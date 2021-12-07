【ＦＯＣＵＳ】降準突至中介表錯情，央媽發功保穩字當頭

【ＦＯＣＵＳ】總理李克強上周五（３日）預告「適時降準」餘音猶在，央媽周一（６日）

傍晚即

宣布全面降準放水１﹒２萬億元人幣，將於下周三（１５日）實施。時逢「宇宙房企」恒大

（０３３３３）正

式違約並獲政府工作組進駐，加上最新政治局會議未有提及「房住不炒」，最興奮的當屬一眾地

產中介和內房股。

但若留意近期央媽關於聯儲政策外溢效應的表述，以及歐洲美元期貨收益率曲線出現倒掛，

都意味明年起流動性及增長前景不妙，而央媽提前跨週期而動。



＊信貸政策將區分用家和炒家＊



「轉發降準消息最快的人，竟然是地產中介」，社交媒體上的段子如是說。也難怪，央媽此

前連續三個月等量續做ＭＬＦ，１１月更達萬億元級，被市場解讀為今年內降準無望；如今在恒

大終

現實質違約、債務重組在即之時宣布全面降準，力度更超７月定向降準，難免令人浮想連翩。

有中介更指，最高層「不再堅持房住不炒，買房時機已到」；剛遭標普下調評級至「選擇性

違約」的中國奧園（０３８８３），股價飆升１４％。但看真些，儘管昨日中央政治局會議未如

４月、７月會

議時提及「要堅持房子是用來住的，不是用來炒的定位」，但事實上去年１２月的政治局會議同

樣

未提及此句。

會議的新表述包括，「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」，並首次提出「促

進房地產業良性循環」，意味未來信貸政策等將區分「用家」和「炒家」，並將整體房地產與恒

大式開發商切割。



＊預警強勁溢出效應衝擊＊



既然降準和救樓市並無直接關係，那麼主要目的為何？玄機就在明年經濟工作的總基調－－

穩字當頭，「保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接黨的二十大召開。」

今次降準釋放的長期資金，預期將支持國內企業固定資產投資和地方政府投資；同時，優質

房企的在建項目也料將獲得更多信貸支持，以穩定樓市債市信心。至於支持中小微企方面，鑒於

１０月新發放的普惠小微企業貸款加權平均利率略高於７月定向降準時，１２月ＬＰＲ或有下調

可能。

值得一提的是，在月初於廣州開幕的國際金融論壇（ＩＦＦ）全球年會上，國家外匯管理局

副

局長陸磊稱，美聯儲預期將加速緊縮，新興市場和發展中國家面臨著強勁的溢出效應衝擊，呼籲

大國經濟政策協調；而通常預示全球增長前景不妙的歐洲美元期貨收益率曲線倒掛，近日再次出

現，央媽提前跨週期而動，不排除仿效２０１８年連環降準。

面對美元持續走強，降準會否拖累人民幣匯率？看看首１１月累計的逾５８００億美元貿易

順差，

以及中國國際收支平衡表上巨大而神秘的「誤差與遺漏」項目，勢是明年應對突如其來危機的重

要緩衝。

