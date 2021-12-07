《匯市縱橫－蕭啟洪》美聯儲喜歡吃怎樣的朱古力

《匯市縱橫》有心理學家說，悲觀的人會看到杯是半空的，而樂觀的人便看到杯是半滿的，

縱然大家描述的是同一樣東西！也是同一樣的事情，悲觀的人說百分之二的死亡率很可怕，但樂

觀的人說百分之九十八的生存機會已經很好了！不錯，說的是感染新冠病毒後的死亡概率。其實

百分之二的死亡率並不特別高，根據２０１７年的資料，冠心病的死亡率約為１３％，中風的死

亡率約為１１﹒４％，相比下新冠病毒死亡率２％並不是很高，但因為新冠病毒是極具傳染性的

，因此相對於一般流感的約０﹒２％－０﹒５％的死亡率，感染新冠的死亡數字仍然是一個令人

憂慮。



新冠疫情至今已差不多兩個年頭了，當中各國已經慢慢走出陰霾，經濟恢復增長。有人採取

與病毒共存的抗疫手法，令全球感染人數至今已超２﹒６億。有人則決心把病毒趕盡殺絕，一隻

也不能留！疫情初期「清零」確實令中國內地疫情迅速受控，並令其經濟較其他國家回復增長的

速度快。但隨著「病毒共存」的政策在全世界廣泛受落，中國內地的「清零」便顯得有點尷尬！

剛捱過了Ｄｅｌｔａ，又引來南非變種Ｏｍｉｃｒｏｎ，此傳染力極高的變種來勢洶洶令全球確

診人數近日快速上升，並令部分國家重新實施ｌｏｃｋｄｏｗｎ或閉關邊境等防疫措施。但樂觀

的人還是說，不是每一隻變種都可以在全球廣泛傳播的。悲觀的人會說，Ｏｍｉｃｒｏｎ的破壞

能力強，且傳播速度驚人，可能再次令全世界封閉！樂觀的人說，Ｏｍｉｃｒｏｎ仍然沒有導致

死亡，令死亡率在此消彼長下有下反而有下降趨勢。目前因新冠疫情去世的人共５２３萬人，死

亡率１﹒９９％。這個死亡率在疫情初期為２﹒５％－２﹒８％左右，即已逐步下降。但悲觀的

人仍說，病死人數增加可能只是滯後現象而已！



Ｏｍｉｃｒｏｎ怎樣發展，可能樂觀的人與悲觀的人有不同的看法，但其實金融市場對

Ｏｍｉｃｒｏｎ的反應也十分分化。樂觀的人覺得在疫苗普及與對抗新冠病毒的藥物發展趨成熟

的今天，Ｏｍｉｃｒｏｎ的影響可能並不長久。因此，他們仍然預期美聯儲將維持（或加快）加

息步伐。悲觀的人仍恐怕世界重新回歸２０２０年初的封閉狀態，令經濟重回衰退。筆者並沒有

水晶球，並不能肯定誰對誰錯，但從各國政府不願意再關閉經濟，疫苗及藥物的發展漸趨成熟及

疫情傳播性與致命性應為反比關係的傳統智慧，筆者還是偏樂觀的！



無可否認，Ｏｍｉｃｒｏｎ來襲可能增加了美國（甚或全世界）經濟的滯脹風險。滯脹是說

增長乏力（或下降），通脹不受經濟下降影響反而上升。這樣的情況對美聯儲最為棘手！維持利

率過低可能激發通脹飆升，但若大幅升息控制通脹可能引發衰退或蕭條！上周五（３日）剛跑出

來的美國就業數據顯示，非農職位增長並不如市場預期強勁，但失業率再度超預期的下降至

４﹒２％，更令筆者注意的是就業參與率上升至６１﹒８％及平均時薪增長仍處於４﹒８％年率

的高位。在各國聯手壓能源價格的當下，似乎工資增長並沒有明顯的回落的情況。



美國道瓊斯指數在Ｏｍｉｃｒｏｎ爆發時大幅從３５８００點下跌最低至３４０００點後穩

定在３４５８０點水平。但讀者要注意的是，美股下跌是從上月初的３６５００點因加息憂慮而

跌下來的，所以說市場是擔心通脹引致利率上升，還是擔心Ｏｍｉｃｒｏｎ引起的經濟下行風險

，又或是Ｏｍｉｃｒｏｎ引起的通脹進一步飆升的風險呢？筆者嘗試從其他金融市場找答案。



在利率市場，Ｏｍｉｃｒｏｎ爆發後，短端的加息預期不變，但長端利率則下行！根據利率

曲線預期理論，市場在Ｏｍｉｃｒｏｎ來襲下預期美聯儲將應對供應鏈堵塞而推高通脹的預期，

但對美聯儲加息６－７次（總共約１﹒５－１﹒７５％）後通脹受控，或經濟掉頭回落而導致美

聯儲需按兵不動。讀者可以說，短端市場聚焦通脹與長端市場聚焦增長！在筆者看來市場對經濟

發展及通脹預期仍然莫衷一是！要麼短端利率太高，要麼長端利率太低！



面對此混亂的市場環境，筆者忽然想到當面對兩難的局面時，人們總愛打趣的問：你要吃糞

味的朱古力，還是要吃朱古力味的糞？！幸好筆者不怎麼愛吃朱古力，但會有興趣知道美聯儲喜

歡那種！



＊本周策略＊



紐元：早前建議於０﹒６９５０水平買入紐元兌美元已於０﹒６７６０止蝕，損失１９０點子。



英鎊：前周建議於１﹒３３００水平買入英鎊兌美元已成交，目標１﹒３５００，止蝕

１﹒３１００。



加元：前周建議於１﹒２７５０水平沽出美元兌加元已成交，目標１﹒２５００，止蝕

１﹒２９００。



澳元：本周建議候於現價０﹒７０４０水平買入澳元兌美元，目標０﹒７２４０，止蝕

０﹒６９００。



歐元：本周建議候高於１﹒１４２０水平沽出歐元兌美元，目標１﹒１２２０，止蝕

１﹒１５５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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