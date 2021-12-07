《陸言堂－陳永陸》中概股即時退市風險低，青瓷遊戲玩家黏性高

《陸言堂》中概股須因核數問題而要在美國退市，但無論三年期限是由現在或是三年前起表

計算，中概股會被美國證監會裁定退市仍有很遠距離，所以港股是再次基於恐慌而出現數百點的

急跌。翌日美股經已因Ｏｍｉｃｒｏｎ重症率大機會如預期低而全面反彈，同時人行降準動作較

預期快，加上阿里巴巴啟動業務重組，為市場帶來營運轉機、估值重估的憧憬，刺激一眾中概股

跟隨大市造好。目前恒指已跌至疫苗面世前的底部，就算弱勢持續都會有一定支持，投資者無須

過度憂慮。



中國知名移動遊戲開發及發行商青瓷遊戲（０６６３３）主要開發並授權休閒遊戲及

Ｒｏｇｕｅ－ｌｉｋｅ ＲＰＧ，按休閒遊戲流水計去年在中國排名第三，按放置類遊戲流水計

排名第二，目前擁有６款移動遊戲及１０款遊戲儲備，其自研放置類游戲《最強蝸牛》於

２０２０年下半年的平均月活超過４４０萬人，在中國ｉＯＳ游戲暢銷榜上排名第二。集團的成

功之處在於體系化遊戲開發及運營方法行之有效，核心部分分為「目標分解」、「有效驗證」及

「高效迭代」，即在創作概念及內容後為開發過程制定詳細計劃，於推出前以多輪玩家測試驗證

遊戲概念的吸引力與開發計劃的有效性，以及頻繁根據玩家反饋快速更新遊戲。同時，集團品牌

吸引了龐大、忠誠且活躍的「青瓷社群」，擁有１０﹒４百萬名鐵粉，與其密切互動有助收集用

於優化遊戲的反饋，且鐵粉之間的積極互動進一步增強玩家黏性及變現能力，並提升品牌的認知

度，從中創立一個良性循環。截止２０２０年，集團近三年的經調整利潤由３８﹒８６百萬元人

民幣升至１６６﹒１６百萬元，年均複合增長超過１００％，毛利率平均高於７５％，增長及盈

利能力都處高水平。本次招股引入六名基石投資者，當中阿里巴巴（０９９８８）及博裕資本作

為現有股東加碼認購，招股價介乎１１﹒２０港元至１４﹒００港元，估計集資約９７８﹒０百

萬港元，目前正公開發售，建議現金認購。《獨立股評人 陳永陸》



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