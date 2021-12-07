《股壇解碼－戴名》耶倫俯首稱臣，奈雪的茶（２１５０）華麗過後

《股壇解碼》市場傳聞滴滴將在啟動退市程序的同時啟動在香港的上市準備工作，消息在上

周五（３日）引發在美上市中概股的新一輪跌浪。參考當年分眾傳媒的例子，在美股退市肯定要

先私有化，當時江南春出價３７億美元，消息一出股價大漲當年江南春把分眾傳媒帶回Ａ股後，

現在市值已經１０００億人民幣，但滴滴打算回歸香港上市的效果可能是此一時彼一時，但有一

點可以肯定的是最希望滴滴股價跌的，應該就是滴滴自己，只要跌的越多，滴滴未來為私有化所

付出的成本就會越少，在商言商是無可厚非，但美國ＳＥＣ會否同意又是另一件事。

上星期公布的美國經濟數據雖然對比有所回落，但仍然優於市場預期，加上財政部長耶倫表

示美國對輸入中國商品加征關稅導致物價上漲，意味著耶倫有可能為了緩解通脹壓力而降低對華

進口商品關稅，雖然短期有助紓緩通脹，但這輪通脹的源頭來自疫情窒礙了物流和產業鏈的正常

運作所致，降低關稅只能有限度地幫助通脹減速，對整體經濟而言只是杯水車薪。由於拜登之前

釋放戰略石油儲備，美國部分地區短期內將迎來惡劣天氣，這樣將進一步推升通脹，美股短期後

市並不樂觀。



＊大動干戈＊



烏克蘭局勢繼續升溫，俄方在邊境陸續駐軍更一度盛傳將於聖誕節前後進軍烏克蘭，以美國

為首的北約和聯合國都呼籲俄方克制，俄方態度強硬，美俄雙方劍拔弩張，適逢歐洲冬季來臨令

天然氣和原油的需求急劇增加，若烏克蘭局勢一旦發生變化，油價將急劇上升拖累全球經濟復甦

。



＊拔刀相助＊



面對經濟下行壓力，國內民企受疫情打擊而資金緊張，加上近期國內房企債務問題備受關注

，人民銀行公布將於本月１５日下調金融機構存款準備金率５０個基點，這是繼７月中之後的５

個月內第２次全面降準，今次降準估計總共釋放長期資金約１２０００億元流動資金，其實中國

經濟下行除了因為中美貿易戰的影響外，主要關鍵是資金流入房地產市場造成資產泡沫嚴重，當

房價上升憧憬不再，資金被鎖死的情況下，實體經濟支持不足，過去每次央行放水都未能流入實

體經濟，這次的成效如何難以樂觀。



＊每況愈下＊



上周預測恒指短期反彈浪終結，結果全周維持橫行待變格局，上周一（２９日）出現即月

２４０００點認購和２１０００點認沽期權建倉，估計應該是ｓｈｏｒｔ ｃａｌｌ和ｌｏｎｇ

ｐｕｔ，加上星期三（１日）再出現２３８００點認購期權建倉，而恒指全周頂位圍繞在

２３８００點附近，假設本周並沒有因為國內好消息而向上突破２３８００點的話，假如

２３１００點關鍵支持位失守的話，本月將有可能下試２１６００點，雖然牛熊證街貨輕微回落

至５８：４２仍未夠支持轉向，投資者不宜心存僥倖博反彈。



＊股票簡評＊



奈雪的茶（０２１５０）主要現製茶飲連鎖店，以至銷售現製茶飲、烘焙產品、伴手禮和零

售產品，集團擁有自家旗艦品牌奈雪的茶和子品牌台蓋，集團的茶飲連鎖店共分兩種類型，當中

奈雪的茶標準茶飲店採用前店後廠模式現場製烘焙產品，規模介乎１８０至３５０平方米之間，

而於２０２０年１１月推出的新店型奈雪ＰＲＯ茶飲店則不設現場麵包房區域，路線方面走小資

路線，每間面積介乎８０至２００平方米，截至２０２１年６月，集團於中國內地共有５６０間

茶飲店奈雪的茶（全部屬於直營店），另外於香港和日本大阪各設有一間茶飲店，租金走向將成

為奈雪的茶盈利的主要原因，集團並沒有在品牌建立後透過加盟連鎖方式來增加利潤也是管理層

決策失誤之一；最近北京奈雪餐飲管理有限公司因提供不真實的統計資料而被北京市西城區統計

局判以２﹒８萬元罰款，按國內辦事的習慣，統計局後就會是稅局，在當下嚴打逃稅的風向下，

奈雪的茶若出現逃稅偷稅的情況肯定難逃天價罰單，加上集團還在沿用國內的燒錢模式，就是拿

錢去補貼消費者來爭取市場份額，但在各種投訴平台上也有很多對奈雪的茶的投訴，包括飲品中

出現頭髮、塑膠、紙屑等問題，由於市場環境不穩定，不建議投資者現價買入，合理買入價在６

元左右。

《資深市場人士 戴名》



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