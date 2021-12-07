【立會選舉】林鄭：立法會選舉首要公平公開，涉３﹒８萬工作人員

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥出席行會前見記者時表示，首要是確保１２月

１９日舉行的立法會選舉公平公開，又認同國務院港澳辦主任夏寶龍昨天指今次是有競爭的選舉

，無人自動當選。

她指出，是次立法會選舉將設有６３０個投票站，亦會延長投票時間，由早上８時３０分開

始至晚上１０時３０分結束，發票櫃枱將增至６２００張，較上次２０１６年選舉增加逾１倍，

希望有助縮短選民輪候時間。

她又表示，今次選舉涉及３﹒８萬工作人員，是有史以來最多，並會動員警隊、民安隊和廉

署等支援隊伍；票站主任會安排工作人員，在票站人流較少時或午飯時間，返回獲編配的票站投

票，如果票站有多人輪候，工作人員可以出示證明，然後優先排隊投票，而在口岸票站和附近地

方工作的公職人員，將可在口岸投票。

林鄭又表示，截至昨晚６時，共有１﹒８２萬名內地港人登記在口岸票站投票，佔可處理容

量一成七，其中蓮塘╱香園圍和羅湖口岸各有約５０００人登記，落馬洲則有約７０００人登記

。

她指，已經兩次與選管會主席馮驊見面，對方提出的額外人手要求已全部到位，首長級人員

由２人增至５人，借調的人員都是以往曾經處理選舉工作的人，所有工作人員亦要受訓，包括參

與實習和模擬情況演練，希望工作人員熟悉流程，確保選舉順利。（ｓｌ）

