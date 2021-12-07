【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒８億人幣，買美團沽金斯瑞

《經濟通通訊社７日專訊》恒指周一（６日）低開３４６點，報２３４２０點。最高跌
１３８點報２３６２８點，最低跌４５１點報２３３１４點。恒指收報２３３４９點，跌４１７
點或１﹒７６％。
按額度計算，北水全日淨流入４６﹒８億元人民幣，增加５﹒４％。美團（０３６９０）、
快手（０１０２４）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的依次是金斯瑞生物科技
（０１５４８）、藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交１７００﹒２億元增加２﹒５％。其中港股通成交３９６﹒８億元，佔總成交
２３﹒３％。
＊滴滴美退市，港科網股受壓＊
美國證監會（ＳＥＣ）確定實施２０２０年已通過的《外國公司問責法（ＨＦＣＡＡ）》，
美國上市的外國公司若不遵守美國監管機構的訊息披露要求，可能會被除牌。中國網約車巨頭滴
滴出行終於宣布將從美國退市，並將轉至香港交易所上市。分析料，外國公司問責法、滴滴除牌
夾擊下，中概股回流香港上市勢再升溫，市場擔心美國上市的中概股有退市風險。
美團跌３﹒６５％報２３２﹒４元，北水淨買入９﹒３億元。快手跌２﹒４％報７９﹒３元
，北水淨買入８﹒７億元。華潤電力跌１﹒７７％報２２﹒２５元，北水淨買入３﹒６億元。金
斯瑞生物科技跌８﹒２９％報３５﹒９５元，北水淨賣出２﹒６億元。藥明生物跌７﹒０７％報
９５﹒９元，北水淨賣出２﹒４億元。工商銀行升０﹒９２％報４﹒４元，北水淨賣出１﹒３億
元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ９﹒３１
快手 （０１０２４） ８﹒６９
華潤電力 （００８３６） ３﹒５８
小米集團 （０１８１０） １﹒６６
騰訊控股 （００７００） １﹒５９
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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金斯瑞生物科技 （０１５４８） －２﹒６４
藥明生物 （０２２６９） －２﹒４４
工商銀行 （０１３９８） －１﹒２６
吉利汽車 （００１７５） －１﹒１５
舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒６４
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