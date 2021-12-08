【大行報告】券商點評阿里（９９８８）管理層執位，一文盡掌握！

《經濟通通訊社８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）港股股價近日暴瀉且屢創新低，集團日

前宣布管理層大執位，其中徐宏將接替武衛出任公司首席財務官，戴珊及蔣凡則分掌國內淘寶天

貓和海外業務，加上隔晚美股回勇，刺激阿里周二（７日）一洗頹勢，大彈１２﹒２％並以接近

全日最高位收市。

個別券商發研報點評今次的人事調動，其中花旗認為，鑑於阿里Ｃ２Ｍ（顧客對工廠））的

方向，將批發和零售結合的做法別具意義，認為戴珊能自行制定公司範圍內的戰略決策，而蔣凡

可幫助提高海外市場的變化。中金認為，新設立的中國數字商業板塊，強化創新業務與核心商業

一體兩面的相互促進關係，打通２Ｂ（對商業）和２Ｃ（對顧客）業務。

此外，麥格理指出，阿里正在為中國４０萬億元人民幣的零售市場總量構建護城河，認為阿

里估值已經見底，明年任何潛在的經濟刺激政策均對阿里有利。

阿里經歷昨日反彈後，今早即見整固，半日收報１２０元，跌５﹒１％。



表列大行對阿里巴巴（ＢＡＢＡ﹒Ｎ）最新目標價及評級：

大行 目標價（美元） 評級 分析重點

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花旗 ２３４ 買入 架構變動別具意義，有利營運決策

中金 １９１ 跑贏行業 調整後為三大戰略落地形成有力保障

大華繼顯 １７０ 買入 競爭加劇拖累傳統電商尤其阿里的成交增長

麥格理 １６２ 優於大市 估值已見底，期待明年經濟刺激政策提振

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美股兌港股＝１股兌８股





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