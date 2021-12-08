  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶一早部署於量度跌幅目標附近低吸？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬於顯
著向淡。近期港股大市走勢持續向淡，完全沒有正式正升的力量，只有短暫反彈的現象間中出現
。本欄依然認為，本周為好友處於下風的時段，淡友最有機會將大市進一步推低。至於其後市況
會否繼續下跌，則須視乎下周初好友的反攻誠意而定。早前科技指數與國企指數先後跌穿支持位
，創近期新低，恒生指數會否跟隨？
　　觀乎各主要指數的日線圖、周線圖和月線圖形勢均屬向淡或顯著向淡，恒生指數依然有可能
跌抵中期量度跌幅目標後，才具條件正式回升。至於量度跌幅目標何在，以及計算方法，請大家
於今天（８日）４：３０ｐｍ觀看筆者ＹｏｕＴｕｂｅ頻道的「投資影音分析」。依筆者看，好
友大戶早已將該位視為中期最後防線，估計於該位附近積極入市接貨會是他們的中線投資計劃。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向08/12/2021
泰康FCCA執行董事 施銘火 出席富途網上直播 2022港股風雲再現？泰康揭秘如何把握市場時機
財經熱話08/12/2021
【虛幣世界】比特幣於五萬美元關站穩，新病毒負面因素減退
香港政情07/12/2021
【立會選舉】林鄭：逾1.8萬在內地香港選民已登記口岸投票
中國故事07/12/2021
《神州經脈》進出口勝預期　美國外交抵制冬奧　降準消息無助A股
財經熱話07/12/2021
《盤後部署》科技股帶動港股回升 恒指企穩24500可望再上
財經熱話07/12/2021
阿里高層換血惹憧憬急彈逾一成　否極泰來?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

3香港推出高性價比的「5G 股票王Lite SIM」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務Level 1

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金