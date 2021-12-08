《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶一早部署於量度跌幅目標附近低吸？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬於顯

著向淡。近期港股大市走勢持續向淡，完全沒有正式正升的力量，只有短暫反彈的現象間中出現

。本欄依然認為，本周為好友處於下風的時段，淡友最有機會將大市進一步推低。至於其後市況

會否繼續下跌，則須視乎下周初好友的反攻誠意而定。早前科技指數與國企指數先後跌穿支持位

，創近期新低，恒生指數會否跟隨？

觀乎各主要指數的日線圖、周線圖和月線圖形勢均屬向淡或顯著向淡，恒生指數依然有可能

跌抵中期量度跌幅目標後，才具條件正式回升。至於量度跌幅目標何在，以及計算方法，請大家

於今天（８日）４：３０ｐｍ觀看筆者ＹｏｕＴｕｂｅ頻道的「投資影音分析」。依筆者看，好

友大戶早已將該位視為中期最後防線，估計於該位附近積極入市接貨會是他們的中線投資計劃。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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