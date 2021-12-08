《盤前攻略》短線料科技股續領市反彈，港股今或高開數十點

《經濟通通訊社８日專訊》新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ引發的市場恐慌減退，且美國民主

、共和兩黨已就提高債務上限達成共識。美股周二連續第２日強勁反彈。在科技股和晶片股推動

下，納指勁升逾３％，道指亦大漲逾４９０點。

納指收市報１５６８６點，升４６１點。道指收３５７１９點，升４９２點，或１﹒４０％

。標普５００收４６８６點，升９５點，或２﹒０７％。

標普５００指數１１個類股全部收高，當中科技股普遍造好，獲大摩唱好的蘋果更是大漲

３﹒５４％創歷史新高。微軟與亞馬遜分別升逾２％。Ｍｅｔａ升１﹒５％。Ｔｅｓｌａ獲瑞銀

升目標價，全日走高４﹒２％。英特爾擬分拆Ｍｏｂｉｌｅｙｅ，股價升３﹒１％。新冠疫苗概

念股造好，諾瓦瓦克斯醫藥旗下新冠疫苗快將獲批使用，股價急飆近２９％，ＢｉｏＮｅｔｈ升

８％，ＭＲＮＡ走高６﹒４１％。

美國運通升３﹒９％為表現最佳道指成份股，藥股默沙東逆市跌１﹒５５％，為表現最差道

指成份股。



＊夜期升６２點＊



恒指夜期升６２點報２４０７５點，ＡＤＲ港股比例指數跌４點報２３９７８點。阿里巴巴

（０９９８８）ＡＤＲ較港股跌３﹒２５％，折合約１２２﹒３９港元。美團（０３６９０）

ＡＤＲ較港股升１﹒０６％，折合約２４８﹒４港元。

友邦（０１２９９）ＡＤＲ較港股升０﹒４１％，折合約８２﹒４３港元。騰訊

（００７００）ＡＤＲ較港股升０﹒４４％，折合約４６５﹒８３港元。



＊短線重新留意賭股及收租股＊



夜期隔晚續升，且有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２４０７５點，升８７點或

０﹒３６％，料本日港股或高開數十點。

短線而言，技術上科技股呈嚴重超賣，以及料會有部分沽空倉位平倉，加上阿里

（０９９８８）近期超跌後總出現離奇原因低位反彈一段，以及騰訊（００７００）及美團

（０３６９０）近期明顯見有資金穩局，或可成大市反彈動力。

另外，市場對Ｏｍｉｃｒｏｎ引發的恐慌情緒退卻，且通關勢在必行，資金或重新流入賭業

股及地產收租股炒作，短期或續見反彈勢頭。（ｋｓ）

