《缸邊隨筆－石鏡泉》臨尾香

《缸邊隨筆》港股昨升六百多點，是臨尾香？應是。不是燶了的香，而是有些火氣的香。



阿爺昨對股市添了兩把火：



（１）降準０﹒５百分點，釋放１﹒２萬億資金；



（２）１２月６日，政治局會議沒提房住不炒，會明確「支持商品房市場更好滿足購房者的

合理住房需求」，並首次提出「促進房地產業健康發展和良性循環」，講了一大串，重點是：對

房產業鬆一鬆。



《中國證券報》將政治局會議的重點表列出來。



每年的１２月政治局會議，都是分析研究來年的經濟工作，從附表基本上看到中央對明年的

經濟情況是有點擔心，故看到不少：保、穩、支持、促進等用詞。中央政策，不是平地聲雷地爆

出來，而是因應發展形勢而出來，要明白１２月的政治局議決，就要先看看今年７月時政治局會

議決議了些甚麼，當時平安證券首席經濟學家研究所所長鍾正生指出：



（一）７月會議是立足於中國經濟從疫後復甦轉向正常化運行，關注經濟運行中的「不穩固

」因素，以及外部環境所出現的複雜、嚴峻情況，應對之策是強調高質量發展，和挖掘國內市場

潛力；



（二）宏觀政策重點轉向跨周期調節，即是從正常化逐漸轉向更積極主動地發力（即要刺激

）；



（三）財政政策將在穩增長時擔當主力，既要支撐「十四五」規劃了的大工程項目，亦強調

貨幣政策要補短板（即對有需要項目放水），傾向更多釋放人民幣匯率彈性來平衡內外部壓力（

這個壓力應是通脹╱通縮吧）；



（四）對落實「雙碳」政策有所糾偏，明確了「先立後破」的實施步驟，所以當稍後一缺煤

缺電，中央就立有對策應付，而不像歐洲政府等打到嚟，束手無策，人民捱凍；



（五）是挖潛，提出要發展新能源汽車、電子商務和快速物流體系，對房地產在７月會議中

仍保留房住不炒，但加回了「穩地價、穩房價、穩預期」以配合預期中的下行趨勢，１２月的政

治局會議則沿這個地產業下行趨勢，而取消了「房住不炒」，這是發展，而不是突變，明白這個

傳承，就不應對不見了「房住不炒」一詞，太過重視。



１２月的政治局會議，跟７月的政治局會議是發展與傳承，傳承的，是對下個經濟周期的危

機感，發展的，是要應對下個周期的危機。



＊中央拆招應對危機＊



中央，就是如此的一步一拆招，以應對危機，投資者可不要搞錯，以為政治局會議是觀音開

庫，而應從中看出，阿爺憂乜、煩乜，跟住走位趨吉避凶，而不是光看降準不降準，有降準就即

是市場資金緊，而不是市場資金多，只有當早期資金緊的難關過了，才會有之後資金寬的後樂。

表錯情，受苦的是自己。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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