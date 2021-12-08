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即市新聞

08/12/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》臨尾香

　　《缸邊隨筆》港股昨升六百多點，是臨尾香？應是。不是燶了的香，而是有些火氣的香。

　　阿爺昨對股市添了兩把火：

　　（１）降準０﹒５百分點，釋放１﹒２萬億資金；

　　（２）１２月６日，政治局會議沒提房住不炒，會明確「支持商品房市場更好滿足購房者的
合理住房需求」，並首次提出「促進房地產業健康發展和良性循環」，講了一大串，重點是：對
房產業鬆一鬆。

　　《中國證券報》將政治局會議的重點表列出來。

　　每年的１２月政治局會議，都是分析研究來年的經濟工作，從附表基本上看到中央對明年的
經濟情況是有點擔心，故看到不少：保、穩、支持、促進等用詞。中央政策，不是平地聲雷地爆
出來，而是因應發展形勢而出來，要明白１２月的政治局議決，就要先看看今年７月時政治局會
議決議了些甚麼，當時平安證券首席經濟學家研究所所長鍾正生指出：

　　（一）７月會議是立足於中國經濟從疫後復甦轉向正常化運行，關注經濟運行中的「不穩固
」因素，以及外部環境所出現的複雜、嚴峻情況，應對之策是強調高質量發展，和挖掘國內市場
潛力；

　　（二）宏觀政策重點轉向跨周期調節，即是從正常化逐漸轉向更積極主動地發力（即要刺激
）；

　　（三）財政政策將在穩增長時擔當主力，既要支撐「十四五」規劃了的大工程項目，亦強調
貨幣政策要補短板（即對有需要項目放水），傾向更多釋放人民幣匯率彈性來平衡內外部壓力（
這個壓力應是通脹╱通縮吧）；

　　（四）對落實「雙碳」政策有所糾偏，明確了「先立後破」的實施步驟，所以當稍後一缺煤
缺電，中央就立有對策應付，而不像歐洲政府等打到嚟，束手無策，人民捱凍；

　　（五）是挖潛，提出要發展新能源汽車、電子商務和快速物流體系，對房地產在７月會議中
仍保留房住不炒，但加回了「穩地價、穩房價、穩預期」以配合預期中的下行趨勢，１２月的政
治局會議則沿這個地產業下行趨勢，而取消了「房住不炒」，這是發展，而不是突變，明白這個
傳承，就不應對不見了「房住不炒」一詞，太過重視。

　　１２月的政治局會議，跟７月的政治局會議是發展與傳承，傳承的，是對下個經濟周期的危
機感，發展的，是要應對下個周期的危機。

＊中央拆招應對危機＊

　　中央，就是如此的一步一拆招，以應對危機，投資者可不要搞錯，以為政治局會議是觀音開
庫，而應從中看出，阿爺憂乜、煩乜，跟住走位趨吉避凶，而不是光看降準不降準，有降準就即
是市場資金緊，而不是市場資金多，只有當早期資金緊的難關過了，才會有之後資金寬的後樂。
表錯情，受苦的是自己。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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