佳兆業集團（０１６３８）開市前停牌，原因尚待公布

《經濟通通訊社８日專訊》佳兆業集團（０１６３８）今天開市前停牌，原因尚待公布。股
價停牌前收報０﹒９２元。
早前有外電引述知情人士表示，一組佳兆業集團債券持有人於周一（６日）晚間在香港向該
公司發出了正式的寬限提案。
另外，據《央視財經》引用業內人士消息，佳兆業集團旗下多個房產項目因資金問題出現欠
薪停工等現象。有購買位於廣州金融城的佳兆業壹號項目業主透露，購房５年至今仍未收樓。
（ｅｒ）
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