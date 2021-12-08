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即市新聞

08/12/2021 09:05

《專家之言－何志銘》變種病毒或令經濟再受累，見反彈宜減磅待變

　　《專家之言》昨（７日）恒指高開３２８點，午後升幅擴大。重磅科技股造好，連同本港科
網龍頭阿里巴巴（０９９８８）急升１２﹒２４％，報１２６﹒５元，為今天表現最好藍籌股，
美團（０３６９０）及騰訊（００７００），合共為恒指推升超過３００點升幅。內房及物管股
同樣造好，見資金買入，主板股票的升跌比率為２９比１２，上升股份１２２６隻，恒指成分股
達５０隻股份上升，而下跌股份只有９隻，升跌比率為７８比１４，最終恒指收於全日高位，報
２３９８３點（升穿１０天線，約２３９３８點），升６３４點或升２﹒７２％，惜主板成交縮
至１５３４﹒４６億元。國企指數報８５２７點，升２５２點或升３﹒０５％。恒生科技指數報
５９６８點，升２４１點或升４﹒２１％。滬、深港通南下交易分別淨流入１１﹒５９億及
２９﹒６２億元人民幣。

＊內地適時降準釋放長期資金，美衛生官員言論暫除憂慮＊

　　阿爺「適時降準」放水，人行下調存款準備金率０﹒５個百分點，為今年第二次降準，並釋
放長期資金約１﹒２萬億元人民幣，比７月多「放水」２０００億元，加上美國衛生官員就新冠
Ｏｍｉｃｒｏｎ變種的言論暫時消除市場憂慮。至於數據方面大家要留意，日本央行副總裁雨宮
正佳發表演講並舉行記者會，公布第三季ＧＤＰ。另外歐洲系統性風險委員會（ＥＳＲＢ）第五
屆年會舉行，歐洲央行總裁拉加德通過視頻致歡迎詞。筆者東尼個人認為按目前的情況而言，
Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的確正襲全球，亦已知道感染力高，其殺傷力仍有待觀察，意味全球經
濟復甦或再次受到威脅。操作上實不宜加倉，反而有彈要走部分貨釋放資金待突發情況再部署相
對較佳。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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