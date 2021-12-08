《專家之言－何志銘》變種病毒或令經濟再受累，見反彈宜減磅待變

《專家之言》昨（７日）恒指高開３２８點，午後升幅擴大。重磅科技股造好，連同本港科

網龍頭阿里巴巴（０９９８８）急升１２﹒２４％，報１２６﹒５元，為今天表現最好藍籌股，

美團（０３６９０）及騰訊（００７００），合共為恒指推升超過３００點升幅。內房及物管股

同樣造好，見資金買入，主板股票的升跌比率為２９比１２，上升股份１２２６隻，恒指成分股

達５０隻股份上升，而下跌股份只有９隻，升跌比率為７８比１４，最終恒指收於全日高位，報

２３９８３點（升穿１０天線，約２３９３８點），升６３４點或升２﹒７２％，惜主板成交縮

至１５３４﹒４６億元。國企指數報８５２７點，升２５２點或升３﹒０５％。恒生科技指數報

５９６８點，升２４１點或升４﹒２１％。滬、深港通南下交易分別淨流入１１﹒５９億及

２９﹒６２億元人民幣。



＊內地適時降準釋放長期資金，美衛生官員言論暫除憂慮＊



阿爺「適時降準」放水，人行下調存款準備金率０﹒５個百分點，為今年第二次降準，並釋

放長期資金約１﹒２萬億元人民幣，比７月多「放水」２０００億元，加上美國衛生官員就新冠

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種的言論暫時消除市場憂慮。至於數據方面大家要留意，日本央行副總裁雨宮

正佳發表演講並舉行記者會，公布第三季ＧＤＰ。另外歐洲系統性風險委員會（ＥＳＲＢ）第五

屆年會舉行，歐洲央行總裁拉加德通過視頻致歡迎詞。筆者東尼個人認為按目前的情況而言，

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的確正襲全球，亦已知道感染力高，其殺傷力仍有待觀察，意味全球經

濟復甦或再次受到威脅。操作上實不宜加倉，反而有彈要走部分貨釋放資金待突發情況再部署相

對較佳。《獨立股評人 何志銘》



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