  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/12/2021 13:11

【未炒完！】春節假期帶動需求，專家：呢兩隻航運股炒得過！

　　《經濟通通訊社記者羅鈞鴻８日報道》市場憂慮新變種病毒拖累供應鏈復甦，加上臨近年底
，不少航運公司調高運費，航運股和碼頭股近半個月齊齊炒上。截至今早１１時半，航運股普遍
造好，東方海外（００３１６）及中遠海控（０１９１９）均漲逾４％。航運股近期累計升幅不
少，未來上望空間還有多少？

＊變種病毒令供應鏈再度緊張，刺激航運指數上漲＊
　　
　　新變種病毒爆發後，歐、美洲多國收緊入境限制，再度擾亂全球航運秩序，碼頭、貨櫃、船
舶供應轉趨緊張，刺激相關指數持續飆升。波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）自１１月中旬起持續
上漲，昨日續升３﹒６％，收報３３５２點，期內累計升幅達３８％。
　　截至上午１１時半，大型航運股普遍造好。東方海外和中遠海控表現相對標青，均漲逾４％
；海豐國際（０１３０８）微升０﹒４９％；太平洋航運（０２３４３）則獨憔悴，逆市跌
２﹒８２％。碼頭股個別發展，招商局港口（００１４４）回吐３﹒１５％，中遠海運港口
（０１１９９）升０﹒４５％。

＊熊麗萍：變種病毒炒作將完結，由春節因素接力＊

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，新變種病毒對航運股的利好作用大致已反映在股價上，隨着愈來愈多數
據指出新變種病毒的嚴重性不高，相關炒作或即將完結。
　　不過，熊麗萍仍然看好航運股，主要由於內地明年春節長假期將至，不少企業趁假期前預購
貨品存貨，刺激航運需求上升。但由於上述情況屬季節性因素，適宜短線、小注部署。她預計，
業務集中於亞洲地區，尤其內地，集裝箱航運股受惠程度較高，例如海豐國際，短線值博率亦較
同業高。

＊中遠海控１５元阻力大，行業首選東方海外＊
　　
　　中遠海控早前建議批准授權回購Ａ、Ｈ股，回購規模分別將不超過已發行股數一成，帶動股
價連日造好。熊麗萍認為，回購建議仍需待股東投票通過，加上未知何時進行回購，相關因素已
完全反映在股價上，料股價短期在１５元將遇阻力，不建議現價追入。
　　在集裝箱航運股中，熊麗萍首選東方海外，因為股份貨源較中遠海控分散，意味大戶難以控
制股價變動，股價在高位遇沉重沽壓的可能性較低，現價仍具值博率。不過，她提醒，投資者需
留意航運價格走勢，若價格從高位回落，便需及早離場；低位有貨的，則以１６０至１７０元作
止賺位。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/12/2021
人民幣創逾半年高　福奇指Omicron不算嚴重　中資航空股造好
FOCUS08/12/2021
【FOCUS】美債上限柳暗花明　聯儲放鷹避無可避
大行報告08/12/2021
【大行炒D乜】高盛睇好啤酒股？匯證點評航運股？一CLICK就知道
市場動向08/12/2021
聚焦定製化服務 康耐特光學引領鏡片行業質變
開市Good Morning08/12/2021
熊麗萍：疫情憂慮降溫料港股已見底　吉利、比亞迪為明年兩大選股
市場動向08/12/2021
南方東英基金經理 Andy Lau 出席富途網上直播 分析美聯儲啟動Taper對經濟的影響及熱選值得留意新能源產業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

3香港推出高性價比的「5G 股票王Lite SIM」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務Level 1

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金