【未炒完！】春節假期帶動需求，專家：呢兩隻航運股炒得過！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻８日報道》市場憂慮新變種病毒拖累供應鏈復甦，加上臨近年底

，不少航運公司調高運費，航運股和碼頭股近半個月齊齊炒上。截至今早１１時半，航運股普遍

造好，東方海外（００３１６）及中遠海控（０１９１９）均漲逾４％。航運股近期累計升幅不

少，未來上望空間還有多少？



＊變種病毒令供應鏈再度緊張，刺激航運指數上漲＊



新變種病毒爆發後，歐、美洲多國收緊入境限制，再度擾亂全球航運秩序，碼頭、貨櫃、船

舶供應轉趨緊張，刺激相關指數持續飆升。波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）自１１月中旬起持續

上漲，昨日續升３﹒６％，收報３３５２點，期內累計升幅達３８％。

截至上午１１時半，大型航運股普遍造好。東方海外和中遠海控表現相對標青，均漲逾４％

；海豐國際（０１３０８）微升０﹒４９％；太平洋航運（０２３４３）則獨憔悴，逆市跌

２﹒８２％。碼頭股個別發展，招商局港口（００１４４）回吐３﹒１５％，中遠海運港口

（０１１９９）升０﹒４５％。



＊熊麗萍：變種病毒炒作將完結，由春節因素接力＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，新變種病毒對航運股的利好作用大致已反映在股價上，隨着愈來愈多數

據指出新變種病毒的嚴重性不高，相關炒作或即將完結。

不過，熊麗萍仍然看好航運股，主要由於內地明年春節長假期將至，不少企業趁假期前預購

貨品存貨，刺激航運需求上升。但由於上述情況屬季節性因素，適宜短線、小注部署。她預計，

業務集中於亞洲地區，尤其內地，集裝箱航運股受惠程度較高，例如海豐國際，短線值博率亦較

同業高。



＊中遠海控１５元阻力大，行業首選東方海外＊



中遠海控早前建議批准授權回購Ａ、Ｈ股，回購規模分別將不超過已發行股數一成，帶動股

價連日造好。熊麗萍認為，回購建議仍需待股東投票通過，加上未知何時進行回購，相關因素已

完全反映在股價上，料股價短期在１５元將遇阻力，不建議現價追入。

在集裝箱航運股中，熊麗萍首選東方海外，因為股份貨源較中遠海控分散，意味大戶難以控

制股價變動，股價在高位遇沉重沽壓的可能性較低，現價仍具值博率。不過，她提醒，投資者需

留意航運價格走勢，若價格從高位回落，便需及早離場；低位有貨的，則以１６０至１７０元作

止賺位。

