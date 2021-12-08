恒指高開１０６點報２４０９０，科指升３１點報５９９９

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數開報２４０９０，升１０６點或０﹒４４％，主板成交

３９﹒９５億元。恒生中國企業指數報８５６２，升３４點或０﹒４１％。恒生科技指數報

５９９９，升３１點或０﹒５２％。

