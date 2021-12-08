恒指高開１０６點報２４０９０，科指升３１點報５９９９

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數開報２４０９０，升１０６點或０﹒４４％，主板成交
３９﹒９５億元。恒生中國企業指數報８５６２，升３４點或０﹒４１％。恒生科技指數報
５９９９，升３１點或０﹒５２％。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話08/12/2021
人民幣創逾半年高 福奇指Omicron不算嚴重 中資航空股造好
|FOCUS08/12/2021
【FOCUS】美債上限柳暗花明 聯儲放鷹避無可避
|大行報告08/12/2021
【大行炒D乜】高盛睇好啤酒股？匯證點評航運股？一CLICK就知道
|市場動向08/12/2021
聚焦定製化服務 康耐特光學引領鏡片行業質變
|開市Good Morning08/12/2021
熊麗萍：疫情憂慮降溫料港股已見底 吉利、比亞迪為明年兩大選股
|市場動向08/12/2021
南方東英基金經理 Andy Lau 出席富途網上直播 分析美聯儲啟動Taper對經濟的影響及熱選值得留意新能源產業
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰