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即市新聞

08/12/2021 17:00

《盤後部署》大市微升方向未明，廿天線前阻力大

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美國股市、油市齊彈，惟港股昨日大升逾６００點後，今日
未見上升動力。多間內地房企開始發行ＡＢＳ（資產抵押證券），刺激個別內房股造好。另外亦
傳出金沙（０１９２８）關閉中介貴賓廳，之後或有望自營貴賓廳及高額投注區刺激利潤，金沙
全日升逾４％。港股全日未有大方向，最終收報２３４７５，跌３７６點或１﹒５８％，主板成
交２２３８﹒４８億元。國指收報８３６８，跌１２９點或１﹒５３％。科指收報６０２８，跌
７０點或１﹒１６％。
　　Ａ股造好；上證綜合指數報３６３７，升４２點或升１﹒１８％，成交４８６０﹒３４億元
人民幣。深證成份指數報１４９６４，升２６７點或升１﹒８２％，成交６１５４﹒７４億元人
民幣。

＊大市氣氛審慎，惟恒指ＭＡＣＤ向好＊

　　港股反彈後方向未明，資金仍然觀望各種市場消息帶動方向。昨晚美股大升都未能帶動港股
，反映本地市場氣氛淡靜，對後市亦較為審慎。現時市場情緒較為悲觀，加上昨日恒指有較大升
幅下，消息面上若有風吹草動，有可能引發較大回吐。惟現時恒指日線圖上，ＭＡＣＤ正負差距
正在收窄，大市未必太悲觀，但廿天線前有較明顯阻力。
　　板塊方面，近期表現較強為公用股，尤其電力股普遍造好，甚至跑嬴大市，料與天氣轉冷用
電需求增加有關，故後市波動會較大市為小。（ｈｃ）

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