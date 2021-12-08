【外圍經濟】耶倫矢言推動「美國製造」，為保護主義造勢

《經濟通通訊社８日專訊》美國財政部長耶倫表示，華府未來可能推行保護主義，以鼓勵國

內生產活動。她說，美國對國外供應鏈的依賴已被證明是易受打擊的弱點，美國需要把更多關鍵

性產品的生產放在國內，以保護經濟和國家安全。

耶倫指，疫情限制了很多商品的供應，包括用於電子產品、汽車的半導體，可能需要２、３

年時間才能解決樽頸問題。她重申，隨著疫情受控，通脹亦會降溫。（ｊｆ）





