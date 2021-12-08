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08/12/2021 15:40

【國際要聞】昂山素姬被減刑至２年，緬甸現零星反政府示威

　　《經濟通通訊社８日專訊》緬甸前國務資政兼外長昂山素姬周一因煽動叛亂等罪行被判監４
年，軍政府隨後將刑期減為２年，且無需在獄中服刑，而是在首都內比都一處秘密地點軟禁。緬
甸新聞部長貌貌翁指，軍政府出於人道考慮對昂山減刑，同時強調判決顯示無人能凌駕於法律之
上。緬甸第２大城市曼德勒周二有少數人上街示威，要求軍政府釋放昂山及其他異見者。
（ｊｆ）

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