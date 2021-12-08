【新冠肺炎】歐洲疾控中心警告當地疫苗接種率不足

《經濟通通訊社８日專訊》歐洲疾病預防控制中心（ＥＣＤＣ）周二警告，由於疫苗接種率
不足，歐洲的新冠疫情住院和死亡個案仍會繼續上升，變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的出現加劇了危
機。截至當日歐洲１９個國家共發現了２７４宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，暫時沒有重症或死亡報告
，但仍需繼續觀察。而現時歐盟有６個國家疫苗接種率仍低於５５％。（ｊｆ）
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